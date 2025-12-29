Kinai atėmė pasaulinės lyderės karūną iš „Teslos“

Galutinius 2025 m. duomenis abi bendrovės turėtų paskelbti netrukus, o remiantis šių metų pardavimų rodikliais, Elono Musko vadovaujama JAV kompanija neturi beveik jokių galimybių išlaikyti lyderės pozicijas.
Lapkričio pabaigoje Šendžene įsikūrusi BYD, kuri taip pat gamina hibridinius automobilius, 2025 m. buvo iki šiol pardavusi 2,07 mln. elektromobilių.
Tuo metu „Tesla“ iki rugsėjo pabaigos buvo pardavusi 1,22 mln. automobilių.
Į „Tesla“ rugsėjo mėnesio duomenis įeina vienkartinis pardavimų padidėjimas, siekiantis beveik 0,5 mln. automobilių per tris mėnesius, iki pasibaigiant JAV mokesčių lengvatai elektromobilių pirkėjams. Pastaroji buvo panaikinta įstatymu, kurį parėmė klimato kaitos skeptikas JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Remiantis finansinių duomenų bendrovės „FactSet“ analize, „Tesla“ pardavimai ateinančiame ketvirtyje turėtų sumažėti iki 449 tūkst. Tai reikštų, kad „Tesla“ 2025 m. galėjo parduoti apie 1,65 mln. automobilių, t. y. 7,7 proc. mažiau nei pernai ir toli nuo to, ką BYD pasiekė dar iki lapkričio pabaigos.
Pasak „Deutsche Bank“, kuris prognozuoja, kad ketvirtąjį ketvirtį „Tesla“ parduos tik 405 tūkst. elektromobilių, bendrovės pardavimai Šiaurės Amerikoje ir Europoje sumažės maždaug trečdaliu, o Kinijoje – dešimtadaliu.
Pereinamasis laikotarpis
Pramonės sektoriaus analitikai teigia, kad po 7,5 tūkst. JAV dolerių mokesčių kredito panaikinimo 2025 m. rugsėjo pabaigoje elektromobilių paklausa JAV pasieks pusiausvyrą tik po tam tikro laiko.
Tačiau „Tesla“ pardavimai pagrindinėse rinkose buksavo dar iki tol. Taip nutiko dėl bendrovės generalinio direktoriaus E. Musko politinės paramos D. Trumpui ir kitiems kraštutinių dešiniųjų pažiūrų politikams. Be to, „Tesla“ susidūrė su didėjančia konkurencija elektromobilių rinkoje iš BYD ir kitų Kinijos bendrovių bei Europos automobilių pramonės milžinių.
„Manome, kad „Tesla“ ketvirtąjį ketvirtį patirs tam tikrą pristatymų nuosmukį“, – sakė Danielis Ivesas iš finansinių paslaugų ir konsultacijų bendrovės „Wedbush Securities“.
Pardavimai, siekiantys 420 tūkst., būtų „pakankamai geri, kad rodytų stabilią paklausą“, o Volstritas „yra labai susikoncentravęs į 2026 m. prasidėsiantį autonominių automobilių etapą“, – pridūrė D. Ivesas, turėdamas galvoje bendrovės planus rinkai pristatyti automobilius, kuriems nereikia vairuotojo.
Nors BYD sparčiai augo, Kinijos automobilių pramonės milžinė visgi susidūrė su iššūkiais vidaus rinkoje. Jos pelningumą Kinijoje mažina taupūs vartotojai, todėl bendrovė siekia stiprinti savo pozicijas užsienio rinkose.
„BYD yra viena iš pirmųjų bendrovių, įkūrusių gamybos užsienyje pajėgumus ir tiekimo grandines elektromobiliams“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Fitch Ratings“ Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono įmonių reitingų padalinio direktorius Jingas Yangas.
„Ateityje geografinė diversifikacija tikriausiai padės bendrovei susitvarkyti su vis sudėtingesne pasauline muitų aplinka“, – paaiškino ekspertas.
Bendrovės BYD konkurentai užsienyje piktinasi Kinijos valstybės subsidijomis ir kita valstybės parama, leidžiančiai automobilių pramonės milžinei pardavinėti transporto priemones itin žema kaina.
D. Trumpo pirmtakas Joe Bidenas iš Kinijos importuojamiems elektromobiliams įvedė 100 proc. muitus, kurie antrosios dabartinio JAV prezidento kadencijos metu gali dar labiau išaugti. Muitus importui iš Kinijos įvedė ir Europa, tačiau BYD vysto gamybos pajėgumus Vengrijoje.
Nors „Tesla“ galimybės atgauti pasaulinę lyderystę elektromobilių rinkoje atrodo miglotos, JAV bendrovė, pasak AFP, taip pat turi potencialą augti.
Investicijų banko „TD Cowen“ atstovas Itay Michaeli mano, kad bendrovei „Tesla“ bus vis svarbesnis autonominio vairavimo technologijų vaidmuo, o jos pardavimus galėtų žymiai padidinti pasiekti proveržiai „visiškai autonominio vairavimo“ (angl. full self-driving, FSD) srityje.
„Kai „Tesla“ pradės diegti „akių atitraukimo nuo kelio“ funkcijas ir plėsti FSD pajėgumus, jeigu jai tai pavyks, šitai turėtų padidinti jų automobilių paklausą“, – sakė Michaeli.
Bendrovės generalinis direktorius E. Muskas yra sakęs, kad jos autonominis „robotaksi“ modelis „Cybercab“ bus pradėtas gaminti 2026 m. balandį.
Pastaruoju metu „Tesla“ taip pat rinkai pristatė pigesnes ir potencialą padidinti pardavimus turinčias automobilių „Model 3“ ir „Model Y“ versijas.
