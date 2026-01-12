 Kinija pareiškė prieštaraujanti „užsienio šalių kišimuisi“ į Irano reikalus

2026-01-12 10:41
Marius Jakštas (ELTA)

Pirmadienį, po JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimų karine intervencija, jei Teheranas žudys protestuotojus, Kinija pareiškė prieštaraujanti užsienio šalių kišimuisi į kitų šalių reikalus.

Mao Ning
Mao Ning / Scanpix nuotr.

„Mes visada prieštaraujame kišimuisi į kitų šalių vidaus reikalus“, – spaudos konferencijoje paklausta apie D. Trumpo komentarus sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning.

„Raginame visas šalis daryti daugiau dalykų, kurie prisidėtų prie taikos ir stabilumo Artimuosiuose Rytuose“, – pridūrė ji.

Kaip rašė ELTA, po pranešimų apie brutalius institucijų veiksmus prieš demonstrantus Irane JAV prezidentas teigė svarstantis galimus karinius žingsnius.

„Vertiname tai labai rimtai“, – sakė D. Trumpas sekmadienį žurnalistams prezidentiniame  lėktuve „Air Force One“.

„Kariuomenė vertina situaciją. Svarstome keletą labai griežtų variantų. Priimsime sprendimą“, – pabrėžė respublikonas.

Taip jis kalbėjo atsakydamas į klausimą, ar vadovybė Teherane peržengė jo prieš tai įvardytą raudonąją liniją dėl demonstrantų žudymo.

„Atrodo, kad jie pradeda tai daryti“, – sakė D. Trumpas.

Protestai Irane prasidėjo prieš dvi savaites – žmonės iš pradžių išėjo į  gatves, reikšdami savo nepasitenkinimą ekonomine padėtimi. Tačiau dabar jie peraugo į masines demonstracijas prieš teokratinę valdžią Teherane.

JAV įsikūrusios Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūros duomenimis, per pastarąsias 15 dienų masinių protestų Irane metu žuvo mažiausiai 544 žmonės.

