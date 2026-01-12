Kinija pareiškė prieštaraujanti „užsienio šalių kišimuisi“ į Irano reikalus

„Mes visada prieštaraujame kišimuisi į kitų šalių vidaus reikalus“, – spaudos konferencijoje paklausta apie D. Trumpo komentarus sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning.
„Raginame visas šalis daryti daugiau dalykų, kurie prisidėtų prie taikos ir stabilumo Artimuosiuose Rytuose“, – pridūrė ji.
Kaip rašė ELTA, po pranešimų apie brutalius institucijų veiksmus prieš demonstrantus Irane JAV prezidentas teigė svarstantis galimus karinius žingsnius.
„Vertiname tai labai rimtai“, – sakė D. Trumpas sekmadienį žurnalistams prezidentiniame lėktuve „Air Force One“.
„Kariuomenė vertina situaciją. Svarstome keletą labai griežtų variantų. Priimsime sprendimą“, – pabrėžė respublikonas.
Taip jis kalbėjo atsakydamas į klausimą, ar vadovybė Teherane peržengė jo prieš tai įvardytą raudonąją liniją dėl demonstrantų žudymo.
„Atrodo, kad jie pradeda tai daryti“, – sakė D. Trumpas.
Protestai Irane prasidėjo prieš dvi savaites – žmonės iš pradžių išėjo į gatves, reikšdami savo nepasitenkinimą ekonomine padėtimi. Tačiau dabar jie peraugo į masines demonstracijas prieš teokratinę valdžią Teherane.
JAV įsikūrusios Žmogaus teisių aktyvistų naujienų agentūros duomenimis, per pastarąsias 15 dienų masinių protestų Irane metu žuvo mažiausiai 544 žmonės.
Naujausi komentarai