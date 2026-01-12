Buvęs JAV Kongreso narys: Irano režimo žlugimas būtų dideliu Rusijos ir Kinijos pralaimėjimu

Šią nuomonę jis pareiškė naujienų agentūrai „Ukrinform“ išsakytuose komentaruose.
„Tai būtų didžiulis pralaimėjimas Rusijai ir Putinui, ypač atsižvelgiant į dronų „Shahed“ tiekimą – nors (rusai) juos gamina patys, gamybos ir dalių tiekimo procese aktyviai dalyvauja iraniečiai“, – sakė jis.
D. Ritteris pažymėjo, kad pasauliniu mastu Iranas ir jo sąjungininkai jau pralaimėjo.
„Taip, tai tik vienas dalykas, bet bendras pasaulinis vaizdas – jie pralaimėjo. Rusai pralaimėjo Sirijoje, ir tai iš esmės įvyko dėl Irano. Iranas 12 dienų kare su Izraeliu patyrė didelį pralaimėjimą, parankiniai yra nusilpę“, – sakė D. Ritteris.
Jis pabrėžė, kad pokyčių Irane pasekmės yra juntamos ne tik regione.
„Tai būtų Rusijos ir, manau, taip pat Kinijos pralaimėjimas, nes Iranas, Rusija ir Venesuela tiekia Kinijai naftą, o Kinija tiekia šioms šalims įvairius pramoninius produktus, įskaitant svarbią dvejopo naudojimo, karinėms reikmėms tinkamą įrangą“, – pažymėjo D. Ritteris.
Pasak jo, dabartinė geopolitinė situacija primena „didelę šachmatų partiją“.
„Maduro išvežimas buvo pirmasis žingsnis, – sakė jis. – Kubos klausimas, nors ir nesulaukia didelio dėmesio, yra visų akiratyje. Irane pasikeitus valdžiai, pasaulinė jėgų pusiausvyra smarkiai pasikeistų.“
Jis pridūrė, kad Iranas yra šalis, turinti 92 milijonus gyventojų ir didelius naftos ir dujų išteklius.
D. Ritteris pabrėžė, kad pokyčiai Irane galėtų sudaryti galimybes demokratinėms jėgoms ir atverti kelią šaliai persiorientuoti į Vakarus, o tai būtų strategiškai svarbu regiono ir pasaulio saugumui bei ekonomikai.
Kaip pranešė „Ukrinform“, D. Ritteris mano, kad Jungtinės Valstijos, siekdamos sustiprinti protestų judėjimo pozicijas šalyje, gali imtis ribotų karinių smūgių prieš pagrindinius Irano režimo elementus, ypač jo propagandos infrastruktūrą ir Islamo revoliucinės gvardijos būstinę.
Naujausi komentarai