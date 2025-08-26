Kinijos lyderis giria santykius su Rusija kaip „stabilaus pasaulio taikos šaltinį“

Susitikimo su Rusijos Dūmos pirmininku Viačeslavu Volodinu metu Xi Jinpingas gyrė šalių santykius kaip „stabilaus pasaulio taikos šaltinį“, pranešė Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV.
„Abi šalys turėtų (...) bendradarbiauti, kad apsaugotų abiejų šalių saugumo ir vystymosi interesus, suvienytų globaliuosius Pietus, palaikytų tikrą daugiašališkumą ir skatintų tarptautinę tvarką didesnio teisingumo ir teisingumo link“, – prabangioje Pekino Didžiojoje Liaudies salėje V. Volodinui sakė Xi Jinpingas.
Pekino ir Maskvos santykiai sustiprėjo po to, kai Rusija 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą.
Kinija niekada nepasmerkė karo ir neragino Maskvos išvesti savo kariuomenės, o daugelis Ukrainos sąjungininkų mano, kad Pekinas teikia paramą savo didžiulei šiaurinei kaimynei.
Kinija savo ruožtu tvirtina esanti neutrali šalis, reguliariai ragindama nutraukti kovas ir kartu kaltindama Vakarus konflikto pratęsimu dėl to, kad siunčia ginklus Ukrainai.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šį savaitgalį turi pradėti vizitą Kinijoje.
Jis dalyvaus Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime šiauriniame Tiandzino mieste rugpjūčio 31–rugsėjo 1 dienomis, taip pat – Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-ųjų metinių minėjime.
V. Putinas taip pat surengs derybas su Xi Jinpingu, su kuriuo turi, kaip jis pats sakė, gilų asmeninį ryšį.
Valstybinė žiniasklaida pranešė, kad anksčiau šį mėnesį Xi Jinpingas V. Putinui telefonu sakė, jog Kinija džiaugiasi matydama, kad Maskva ir Vašingtonas gerina savo santykius.
Rusijos lyderis šį mėnesį Aliaskoje susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), tačiau nuo to laiko pažanga siekiant taikos Ukrainoje derybų, regis, sustojo.
Naujausi komentarai