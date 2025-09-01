Pasaulio lyderiai renkasi į Kinijos prezidento rengiamą viršūnių susitikimo ceremoniją

Šiuo aukščiausiojo lygio susitikimu siekiama, kad Pekinas atsidurtų regioninių santykių centre.
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas šiauriniame Tiandzino uostamiestyje prasidėjo sekmadienį, o trečiadienį sostinėje Pekine organizuojamas didžiulis karinis paradas, skirtas paminėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines.
ŠBO sudaro Kinija, Indija, Rusija, Pakistanas, Iranas, Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Uzbekistanas ir Baltarusija, o dar 16 šalių yra stebėtojos arba „dialogo partnerės“.
Pirmadienio susibūrimas, vadinamas „atidarymo ceremonija“, yra pirmas kartas, kai visi lyderiai susirinko kartu viršūnių susitikime, o Xi Jinpingas pasakys kalbą.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį nusileido Tiandzino mieste, kur kartu su kitais aukšto rango politikais ir verslo atstovais dalyvaus šiame viršūnių susitikime.
Xi Jinpingas surengė virtinę dvišalių susitikimų iš eilės su lyderiais, įskaitant Baltarusijos autoritarinį prezidentą Aliaksandrą Lukašenką, kuris yra artimas Rusijos prezidento sąjungininkas, ir Indijos ministrą pirmininką Narendrą Modi (Narendrą Modį), kuris pirmą kartą nuo 2018-ųjų lankosi Kinijoje.
N. Modi sakė Xi Jinpingui, kad Indija yra įsipareigojusi „plėtoti mūsų ryšius abipusio pasitikėjimo, orumo ir jautrumo pagrindu“.
Dvi daugiausiai gyventojų turinčios valstybės konkuruoja tarpusavyje ir kovoja dėl įtakos visoje Pietų Azijoje. 2020 metais ginčytinoje pasienio zonoje kilo Indijos ir Kinijos konfliktas.
Tačiau santykiai kiek atšilo praėjusių metų spalį, kai N. Modi pirmą kartą per penkerius metus susitiko su Xi Jinpingu viršūnių susitikime Rusijoje.
„Abipusė nauda“
Didelės Tiandzino atkarpos buvo uždarytos eismui, o visame mieste buvo dislokuotos gausios policijos pajėgos.
Gatvėse buvo iškabinti oficialūs ŠBO reklaminiai plakatai, kuriuose kinų ir rusų kalbomis buvo parašyti tokie žodžiai kaip „abipusė nauda“ ir „lygybė“.
Kinija ir Rusija kartais giria ŠBO kaip alternatyvą NATO kariniam aljansui. Šių metų aukščiausiojo lygio susitikimas yra pirmasis po to, kai į Baltuosius rūmus grįžo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
Didžiausiame ŠBO susitikime nuo bloko įkūrimo 2001 metais dalyvaus daugiau nei 20 lyderių, įskaitant Irano prezidentą Masoudą Pezeshkianą (Masudą Pezeškianą) ir Turkijos lyderį Recepą Tayyipą Erdoganą (Redžepą Tajipą Erdohaną).
Tikimasi, kad pirmadienį V. Putinas surengs derybas su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu (Redžepu Tajipu Erdohanu).ir Irano prezidentu Masoudu Pezeshkianu (Masudu Pezeškianu), su kuriais atitinkamai turėtų kalbėtis apie karą Ukrainoje ir Teherano branduolinę programą.
Dauguma garbingų ŠBO svečių Pekine liks iki trečiadienio, kai vyks karinis paradas, kuriame taip pat dalyvaus ir Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas).
