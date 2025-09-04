 Kinijos prezidentas surengė derybas su Šiaurės Korėjos lyderiu

Kinijos prezidentas surengė derybas su Šiaurės Korėjos lyderiu

2025-09-04 13:46
BNS inf.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ketvirtadienį susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, atvykusiu reto užsienio vizito, pranešė valstybinė žiniasklaida.

Kinijos prezidentas surengė derybas su Šiaurės Korėjos lyderiu
Kinijos prezidentas surengė derybas su Šiaurės Korėjos lyderiu / Scanpix nuotr.

Xi Jinpingas „Didžiojoje Liaudies salėje Pekine surengė derybas su Kim Jong Unu (...), kuris atvyko į Kiniją dalyvauti Kinijos liaudies pasipriešinimo karo prieš japonų agresiją ir Pasaulinio antifašistinio karo pergalės 80-ųjų metinių minėjime“, sakoma valstybinio transliuotojo CCTV pranešime.

Xi Jinpingą trečiadienį per Pekine įvykusį didžiulį karinį paradą supo Kim Jong Unas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Parade tarp kitos ginkluotės buvo demonstruojami povandeniniai dronai, didžiuliai lazeriniai bei raketiniai ginklai. Parado metu šie trys valstybių vadovai pirmą kartą buvo užfiksuoti kartu dalyvaujantys tame pačiame renginyje.

Kinija išlieka Šiaurės Korėjos svarbiausia sąjungininkė, o jų stiprus ryšys buvo užmegztas dar šeštajame dešimtmetyje, kruvino Korėjos karo metu.

Į Pekiną Kim Jong Unas atvyko antradienį, jį lydėjo dukra Kim Ju Ae (Kim Džu Ae). Tai antra jo kelionė į užsienį per šešerius metus ir pirmas vizitas Kinijoje nuo 2019-ųjų.

Anksčiau ketvirtadienį Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Guo Jiakunas sakė, kad Xi Jinpingas ir Kim Jong Unas per derybas „nuodugniai apsikeis nuomonėmis“ apie Kinijos ir Šiaurės Korėjos santykius bei abiem šalims rūpimus klausimus.

Šiame straipsnyje:
Kinija
Šiaurės Korėja
derybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų