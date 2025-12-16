Kremlius: Europos dalyvavimas trukdytų deryboms dėl konflikto Ukrainoje užbaigimo

„Priimtinumo požiūriu europiečių dalyvavimas nieko gera nežada“, – pažymėjo Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį citavo Rusijos naujienų agentūros.
D. Peskovas taip pat sakė, kad Kremlius dar nebuvo informuotas apie pirmadienį Berlyne vykusių Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Europos lyderių derybų rezultatus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) prisijungė prie tų derybų vaizdo ryšiu ir po to tvirtino, kad susitarimas dėl karo veiksmų užbaigimo yra vis artimesnis ir kad Vašingtonas Kyjivui pasiūlė panašias į NATO saugumo garantijas, kurias Rusija galėtų priimti.
D. Peskovas sakė, kad Kremlius turės išsiaiškinti to susitikimo detales, prieš galėdamas dalyvauti naujose derybose.
Po derybų su JAV pasiuntiniais Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu) V. Zelenskis sakė, kad buvo pasiekta „pažanga“, nors tebėra nesutarimų teritorijų klausimu.
Naujausio JAV plano detalės nebuvo paskelbtos.
Ukrainą remiančios Europos šalys lygiagrečiai pateikė savo pasiūlymą, kuriame, be kita ko, numatytas daugiašalių pajėgų dislokavimas Ukrainoje, saugumo garantijos ir leidimas išlaikyti 800 tūkst. karių Ukrainos armiją, parodė po derybų Berlyne paskelbtas bendras pareiškimas.
Tačiau Kremlius jau yra atmetęs daugumą šių elementų.
