Kremlius neigia, kad ministras Sergejus Lavrovas yra užsitraukęs Vladimiro Putino nemalonę

Spėlionių apie S. Lavrovo ateitį kilo po pranešimų apie įtemptą pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubiju). Po šio pokalbio buvo atšauktas planuotas V. Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) susitikimas.
S. Lavrovas nedalyvavo praėjusią savaitę vykusiame Kremliaus šeimininko susitikime su aukščiausio rango pareigūnais dėl branduolinių bandymų, kuris buvo transliuojamas per televiziją. Be to, S. Lavrovas nebuvo paskirtas Rusijos pasiuntiniu į vėliau šį mėnesį Pietų Afrikoje vyksiantį Didžiojo dvidešimtuko (G-20) aukščiausiojo lygio susitikimą – forumą, kuriame jis paprastai pavaduoja V. Putiną.
„Visi šie pranešimai yra visiškai neteisingi“, – atsakydamas į naujienų agentūros AFP klausimą dėl numanomo susipykimo žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. Jis pridūrė, kad S. Lavrovas tęsia darbus.
„Kai vyks atitinkami vieši renginiai, tada jį pamatysite“, – teigė jis.
S. Lavrovas, 75-erių metų Rusijos politikos sunkiasvoris, savo pareigas eina jau 21 metus ir yra ilgiausiai dirbantis V. Putino vyriausybės narys.
Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje skelbiama, kad S. Lavrovas vėliausią kartą viešai pasirodė renginyje spalio 28 dieną, bet vėliau buvo paskelbti keli jo vaizdo interviu.
Spalį D. Trumpas atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu dėl karo Ukrainoje ir paskelbė Maskvai naujų sankcijų, pareiškęs, kad Kremliaus vadovas nėra rimtai nusiteikęs užbaigti karo veiksmus.
Kandumu ir kartais vulgariais pasisakymais garsėjantis S. Lavrovas rugpjūtį su V. Putinu lankėsi Aliaskoje, kur dalyvavo susitikime su D. Trumpu, o duodamas interviu žiniasklaidai vilkėjo marškinėlius su užrašu „SSRS“.
