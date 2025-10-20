 Kremlius: Sergejus Lavrovas ir Marco Rubio aptarė pasiruošimą Rusijos ir JAV prezidentų susitikimui

2025-10-20 18:32
BNS inf.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) pirmadienį aptarė pasiruošimą Rusijos ir Jungtinių Valstijų prezidentų, Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), susitikimui, pranešė Maskva.

Marco Rubio ir Sergejus Lavrovas
Marco Rubio ir Sergejus Lavrovas / AFP nuotr.

