Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS citavo Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo žodžius, kad Rusijos pozicija dėl užsienio pajėgų dislokavimo yra „gerai žinoma, nuosekli ir aiški“, tačiau vis dėlto ji esą „gali būti diskutuojama“.
Siūlymas Ukrainoje dislokuoti Vakarų šalių karius vėl išsakytas šią savaitę Berlyne vykusiuose derybose, kuriose dalyvavo JAV, Europos ir Ukrainos pareigūnai.
Rusijos užpultoje šalyje diskutuojama dislokuoti daugianacionalines pajėgas po to, kai bus pasiektas paliaubų susitarimas, kad būtų prižiūrima, kaip jo laikomasi. Kyjivas tokias pajėgas vadina pageidaujamų saugumo garantijų dalimi, siekiant užkirsti kelią naujam Rusijos puolimui.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas praėjusią savaitę sukėlė nerimą Europoje įspėdamas, kad Ukrainoje dislokuotos taikos palaikymo pajėgos gali tapti „teisėtais taikiniais“.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas taip pat yra teisinęs karą kaip būtiną priemonę, siekiant užkirsti kelią Ukrainos narystei NATO ir aljanso pajėgų, kurias Maskva laiko priešiškomis, buvimui Ukrainoje.
Anksčiau pranešta, kad JAV iždo departamentas rengia naują sankcijų paketą Rusijos energetikos sektoriui, siekdamas padidinti spaudimą Maskvai, jei Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmestų susitarimą dėl taikos Ukrainoje. Apie tai remdamasis informuotais šaltiniais pranešė portalas „Bloomberg“, rašo naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Bloomberg“ šaltinių teigimu, JAV svarsto tokias priemones kaip sankcijos Rusijos vadinamojo „šešėlinio laivyno“ tanklaiviams, naudojamiems Maskvos naftai transportuoti, taip pat sankcijos šiuos sandorius padedantiems vykdyti prekybininkams.
Jie pridūrė, kad šios naujos ribojamosios priemonės gali būti paskelbtos jau šią savaitę.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas šiuos planus aptarė susitikime su Europos šalių ambasadorių grupe šios savaitės pradžioje.
„Prezidentas Trumpas yra taikos prezidentas, ir aš pakartojau, kad jo vadovaujama Amerika toliau teiks pirmenybę karui Ukrainoje užbaigti“, – platformoje „X“ po susitikimo rašė JAV iždo sekretorius.
Tuo pačiu metu šaltiniai įspėjo, kad galutinis žodis dėl naujų sankcijų priklausys JAV prezidentui Donaldui Trumpui.