Kremlius: Putinas ir Trumpas telefonu aptarė Iraną ir karą Ukrainoje

„Pokalbio metu daugiausia dėmesio skirta situacijai, susijusiai su rengiamu Jungtinių Valstijų ir Irano susitarimo memorandumu. D. Trumpas sakė, kad susitarimas yra arti“, – žurnalistams teigė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.
J. Ušakovas taip pat sakė, jog „buvo susitarta, kad JAV prezidento specialieji atstovai Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris), kurie šiuo metu aktyviai dalyvauja Irano reikaluose, netrukus grįš į Rusiją“.
J. Ušakovo įraše platformoje „Telegram“ sakoma, kad pokalbis truko 55 minutes.
Jame taip pat teigiama, kad D. Trumpas per pokalbį su V. Putinu vėl paragino nutraukti kovas Ukrainoje ir išreiškė pasirengimą paveikti Kyjivą bei JAV partnerius Europoje.