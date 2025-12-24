Kremlius: Rusija suformuluos savo poziciją dėl taikos pasiūlymų

D. Peskovas atsisakė komentuoti pasiūlymus. Kremlius tokiais klausimais nebendraus per žiniasklaidą, pabrėžė jis.
Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmą kartą viešai pristatė 20 JAV inicijuoto taikos plano punktų.
Plano projekte, be kita ko, numatytos saugumo garantijos Ukrainai NATO sutarties 5 straipsnio pavyzdžiu bei 800 tūkst. karių ginkluotosios pajėgos taikos metu.
Pasak V. Zelenskio, naujausias planas numato karinių veiksmų įšaldymą ties dabartine fronto linija.
„Pajėgų išsidėstymo linija šio susitarimo sudarymo metu de facto pripažįstama kaip kontaktinė linija“, – aiškino V. Zelenskis.
Be to, planas atveria kelią demilitarizuotų zonų sukūrimui.
„Susitiks darbo grupė, kad numatytų konflikto užbaigimui reikalingą ginkluotųjų pajėgų perskirstymą ir nustatytų galimų būsimų specialiųjų ekonominių zonų parametrus“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Jis teigė norįs dar kartą susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarti labiausiai ginčytinus punktus, pavyzdžiui, teritorinius klausimus.
Savaitgalį JAV, Ukrainos ir Rusijos atstovai JAV Floridos valstijoje atskirai kalbėjosi apie Rusijos karo pabaigą.
JAV prieš daugiau kaip tris savaites pateikė planą dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo, tačiau pradinė jo versija buvo labai palanki Maskvai. Spaudžiant Ukrainai ir jos Europos sąjungininkėms, centriniai plano punktai buvo pakeisti.