Europiečiai siūlo savo Ukrainos taikos planą

Tuo tarpu Vašingtonas įsipareigotų remti Europos vadovaujamas tarptautines pajėgas – dislokuotas Ukrainoje po galimų paliaubų – naujo Rusijos puolimo atveju, priduriama jame.
Prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį Prancūzijoje priima vadinamąją „norinčiųjų koaliciją“ Ukrainos sąjungininkų susitikime, kuriame dalyvaus Europos lyderiai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir JAV pasiuntiniai.
Susitikime daugiausia dėmesio skiriama saugumo garantijoms, kurių Ukrainai reikia paliaubų atveju, kad būtų atgrasoma nuo tolesnės Rusijos agresijos.
„Bus įdiegta nuolatinė ir patikima paliaubų stebėsenos sistema. Jai vadovaus JAV, dalyvaujant tarptautinei bendruomenei“, – teigiama pareiškimo projekte.
Tarptautinės pajėgos, kurios būtų dislokuotos po paliaubų, teiks Ukrainai „užtikrinimo priemones ore, jūroje ir sausumoje“ ir užtikrins „Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsistatymą“, sakoma projekte.
„Šioms dalims vadovaus Europa“, – teigiama jame.
Remiantis projektu, šiose pajėgose dalyvaus Jungtinės Valstijos, „įskaitant JAV pajėgumus, pavyzdžiui, žvalgybos ir logistikos“, ir bus „JAV įsipareigojimas paremti pajėgas (Rusijos) puolimo atveju“.
Pareiškimo projekte teigiama, kad bus prisiimti „privalomi įsipareigojimai paremti Ukrainą Rusijos ginkluoto užpuolimo atveju ateityje, kad būtų atkurta taika“.
Šie įsipareigojimai „gali apimti karinių pajėgumų panaudojimą, žvalgybinę ir logistinę paramą, diplomatines iniciatyvas, papildomų sankcijų priėmimą“, nurodoma jame.