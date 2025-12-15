Umerovas: derybose su JAV padaryta reali pažanga

„Pastarąsias dvi dienas Ukrainos ir JAV derybos buvo konstruktyvios ir produktyvios, pasiekta reali pažanga“, – socialiniuose tinkluose paskelbė R. Umerovas.
„Viliamės, kad pasieksime susitarimą, priartinsiantį mus prie taikos“, – sakė jis.
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV pasiuntinių pirmadienio derybų ratas Berlyne, trukęs maždaug pusantros valandos, jau baigėsi.
Ukraina susiduria su Vašingtono spaudimu skubiai pritarti JAV tarpininkaujamam taikos susitarimui, kurio anksčiau siūlyti variantai kritikų vadinti itin palankiais Kremliui.
Į V. Zelenskio darbotvarkę pirmadienį taip pat įtraukti susitikimai su Vokietijos ir kitų Europos šalių vadovais.
R. Umerovas nedetalizavo derybų sunkiais klausimais, nuo teritorinių nuolaidų iki saugumo garantijų.
Ukraina, nuo 2022-ųjų vasario kovojanti su Rusijos didelio masto invazija, viliasi įtikinti Vašingtoną, kad dėl ugnies nutraukimo turi būti susitarta be išankstinių teritorinių nuolaidų Rusijai.
Europos lyderiai tvirtai laikosi pozicijos, kad bet koks susitarimas turi atnešti teisingą taiką ir nesudaryti sąlygų tolesnei Rusijos agresijai ateityje.
Rusija savo ruožtu užsimena, kad laikysis savo pagrindinių reikalavimų, įskaitant reikalavimus Ukrainai atiduoti savo teritorijų ir niekada neįstoti į NATO.
V. Zelenskis vėliau pirmadienį susitiko su Vokietijos prezidentu Franku-Walteriu Steinmeieriu ir apsilankė Vokietijos parlamente.
Ukrainiečių prezidentas sakė informavęs F.-W. Steinmeierį „apie mūsų darbą su Jungtinėmis Valstijomis, siekiant orios taikos, patikimų saugumo garantijų ir ekonominio atsigavimo“.
Vėliau pirmadienį V. Zelenskis kartu su F. Merzu turi dalyvauti Ukrainos ir Vokietijos verslo konferencijoje, ir surengti bendrą spaudos konferenciją.
Vakare prie jų vakarienės turėtų prisijungti daugybė Europos vadovų, tarp kurių, anot Berlyno, bus Prancūzijos lyderis Emmanuelis Macronas, taip pat britų premjeras Keiras Starmeris, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ir Suomijos prezidentas Alexander'as Stubbas.
Taip pat laukiama NATO vadovo Marko Rutte ir Europos Komisijos (EK) vadovės Ursulos von der Leyen.
Tuo metu dronų smūgiai tęsiasi. Rusija praėjusią naktį atakavo Ukrainą 153 dronais, kurių 133 buvo neutralizuoti, pranešė ukrainiečių oro pajėgos.
Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad jos pajėgos praėjusią naktį sunaikino 130 ukrainiečių dronų. Teigiama, kad dar 16 dronų buvo sunaikinti tarp 7 ir 8 val. vietos laiku.
Rusų ministerijos pranešime sakoma, kad 18 dronų buvo numušta virš Maskvos. Laikinai buvo sustabdytas Rusijos sostinės Domodedovo ir Žukovo oro uostų darbas, sakė pareigūnai.