Latvijos gynybos vadas: į Rusijos provokacijas reikia reaguoti greitai, koordinuotai ir strategiškai

Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (NAF) vadas teigė, kad Rusija pastarosiomis savaitėmis sąmoningai pažeidinėja NATO oro erdvę. Nors tai kelia nerimą, šie veiksmai nėra nauji ar pavieniai incidentai, o platesnės bauginimo ir agresijos kampanijos, kuria siekiama destabilizuoti regioną, išbandyti NATO vienybę, dalis.
NAF vadas pažymėjo, kad Latvijos nacionaliniai ir regioniniai gynybos planai grindžiami principu „pasirengę kovoti šiandien“.
K. Pudanas informavo, kad Latvija toliau įsigyja ir gauna vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas, pakrančių gynybos raketas ir pažangią reaktyvinę artileriją, o tai „žymi svarbų žingsnį tiek stiprinant nacionalinę gynybą, tiek prisidedant prie bendros Aljanso galios“.
Latvija taip pat yra viena iš lyderių kuriant ir integruojant autonomines sistemas ir dronų technologijas į šiuolaikinę kovinę aplinką.
Jis teigė, kad Latvija kuria daugiasluoksnę oro gynybos sistemą – tinklą, skirtą aptikti, sekti ir neutralizuoti priešininko grėsmes, užtikrinant įvairias aptikimo ir perėmimo formas ir suformuojant stiprų skydą virš šalies teritorijos ir jos žmonių. K. Pudanas pabrėžė, kad šis metodas pasiteisina, nes būtent jį įgyvendino Ukraina, gindamasi nuo Rusijos okupacijos.
NAF vadas sakė, kad Rusija ir toliau kelia grėsmę taikai ir saugumui euroatlantinėje erdvėje ir už jos ribų. Jis įvertino, kad Rusijos provokacijos – oro erdvės pažeidimai, kibernetinės atakos ir dezinformacijos kampanijos – yra sąmoningas NATO ryžto išbandymas. K. Pudanas pabrėžė, kad aljanso atgrasymas grindžiamas jo pasirengimu ryžtingai reaguoti į visą grėsmių spektrą.
Latvijos gynybos vadas pažymėjo, kad NATO rytinė dimensija rodo bendrą sąjungininkų supratimą apie grėsmes ir pasiryžimą joms pasipriešinti. Tai stiprina gynybinę poziciją, gilina sąjungininkų bendradarbiavimą ir siunčia aiškų signalą priešininkui, kad NATO yra vieninga, sakė K. Pudanas.
Šeštadienį Rygoje baigėsi NATO karinio komiteto – aukščiausios aljanso karinės institucijos – konferencija. Posėdyje dalyvavo vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas (SACEUR) generolas Alexusas Grynkewichas (Aleksusas Grinkevičas) ir vyriausiasis sąjungininkų pajėgų transformacijos vadas (SACT) admirolas Pierre'as Vandier (Pjeras Vandjė).
Karinis komitetas yra aukščiausias NATO karinis organas, atstovaujantis visų 32 šalių narių ginkluotųjų pajėgų vadams. Pagrindinė jo užduotis – teikti Šiaurės Atlanto Tarybai vieningus ir profesionalius karinius patarimus, kaip geriausiai reaguoti į šiandienos saugumo iššūkius.
