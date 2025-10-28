Lavrovas: Vakarų šalys neslepia, kad rengiasi naujam dideliam karui Europoje

„Ne Rusijos ir ne mūsų sąjungininkų kaltė, kad pastaraisiais metais buvo pakirstos, o vėliau ir palaidotos tarptautinės sutartys ginklų kontrolės srityje. NATO plėtra nesustoja nė akimirkai, nepaisant dar sovietų vadovams duotų pažadų nepasistūmėti nė centimetru į rytus. (…) Suplanuotas ir išprovokuotas konfliktas Ukrainoje lėmė galutinį euroatlantinio saugumo modelio, paremto NATO ir ESBO, žlugimą. Ir Europos Sąjunga per pastaruosius kokius aštuonerius metus jau tapo euroatlantiniu šio modelio komponentu“, – sakė S. Lavrovas.
Pasak jo, šiandien Europa pradeda galvoti apie naują europinio saugumo sistemą.
„Tačiau tuoj pat priduriama, kad tokia sistema neturi numatyti Baltarusijos ir Rusijos dalyvavimo. Vien ko verta Prancūzijos prezidento iniciatyva dėl vadinamosios Europos politinės bendrijos, į kurią sąmoningai atsisakyta pakviesti Rusiją ir Baltarusiją, taip sukuriant kažką panašaus į ESBO europinę dalį. Aišku, kad jie neslepia savo pasirengimo naujam dideliam karui Europoje ir šiuo tikslu kuria koaliciją“, – pabrėžė jis.
Liepos mėnesį Prancūzijai ir Didžiajai susitarus dėl savo branduolinių pajėgų koordinavimo, S. Lavrovo teigimu, Europoje esą susikūrė tam tikra raketų sistemų kūrimo Antantė.
„Vokiečiai pasirašė su britais susitarimą, iš esmės dėl karinio bendradarbiavimo, o dabar, tiesiog prieš kelias dienas, iš Londono pasigirdo balsų, kad šiam kariniam bendradarbiavimui reikėtų suteikti ir branduolinį matmenį. Europos šalių militarizacija įgauna pagreitį, didėja karinio-pramoninio komplekso finansavimas, rengiamos didelio masto pratybos, tobulinama logistika kariuomenės permetimui į rytų frontą, pasitelkiant ir tų šalių, kurios nėra Šiaurės Atlanto aljanso narės, infrastruktūrą“, – sakė S. Lavrovas.
Jis taip pat aiškino, esą būtent Europos NATO narės ištęsia ginkluotą konfliktą Ukrainoje, tiekdamos jai ginklus bei finansinę ir politinę paramą. S. Lavrovas savo kalboje liaupsino JAV prezidento Donaldo Trumpo vaidmenį siekiant sprendimo dėl Ukrainos ir prisiminė viršūnių susitikimą Aliaskoje.
„Daugumos Europos šalių vadovai visomis jėgomis įtikinėja JAV administraciją atsisakyti idėjos išspręsti konfliktą Ukrainoje pašalinant jo pirmines priežastis prie derybų stalo. Tikimės, kad prezidentas Trumpas ir toliau nuoširdžiai sieks išspręsti Ukrainos krizę ir išliks ištikimas principams, kurie buvo suformuluoti Ankoridžo viršūnių susitikime ir pagrįsti JAV pasiūlymais“, – pridūrė jis.
Minsko III-oji tarptautinė Eurazijos saugumo konferencija vyksta spalio 28–29 d. Renginyje, kurį organizuoja Baltarusijos užsienio reikalų ministerija, dalyvauja delegacijos iš daugiau nei 40 šalių ir septynių tarptautinių organizacijų, rašoma BELTA svetainėje.
