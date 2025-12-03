Lenkai iš švedų perka povandeninį laivą

„Saab“ pagamintas povandeninis laivas A-26 nugalėjo daugybę kvalifikuotų konkurentų nuo „Thyssenkrupp“ iki „Hanwha Ocean“ ir „Navantia“.
A-26 yra specialiai sukurtas Baltijos jūros seklumoms ir neįprastam slaptumo lygiui.
Kadangi tai yra dyzelinis-elektrinis laivas, jis turi periodiškai iškilti į paviršių, bet nelabai dažnai.
Jis turi pažangią nuo oro nepriklausomą varomąją sistemą, kuri gali tiekti energiją ištisomis savaitėmis, naudodama efektyvų Stirlingo variklį, varomą dyzeliniais degalais ir skystu deguonimi.
Laivas pasižymi moderniomis savybėmis, mažinančiomis jo aptikimą, jis taip pat turi užrakinamą kamerą (arba daugiafunkcį portalą) laivo priekyje, skirtą narams ar didesniems AUV (autonominė povandeninė transporto priemonė, angl. „Autonomous Underwater Vehicle“) išleisti.
Praktiniu ir operaciniu požiūriu „Saab“ sukūrė „A-26“ taip, kad jis galėtų papildyti degalus ir atsargas jūroje.
Ankstesnis „Saab“ modelis, „Kockums Gotland“ klasės, yra gerai žinomas dėl savo slaptumo savybių.
Pirmasis savo klasėje „HSwMS Gotland“ sugebėjo „pataikyti“ į lėktuvnešį „USS Ronald Reagan“ per karinius manevrus Ramiajame vandenyne, išvengęs visų „Reagan“ eskortų.
„Mums didelė garbė būti išrinktiems ir laukiame artėjančių derybų su Lenkijos ginkluotės agentūra. Švedijos pasiūlymas yra tinkamas pasirinkimas Lenkijos žmonėms. Jis žymiai padidins Lenkijos karinio jūrų laivyno operatyvinius pajėgumus ir bus naudingas Lenkijos ekonomikai“, – teigė „Saab“ prezidentas ir generalinis direktorius Micaelas Johanssonas.
