Lenkija dėl Rusijos dronų aktyvuoja NATO 4-ąjį straipsnį

„Sąjungininkų konsultacijos, apie kurias kalbu, dabar įgavo oficialaus prašymo aktyvuoti Šiaurės Atlanto sutarties 4-ajį straipsnį formą“, – parlamentui sakė D. Tuskas.
Lenkija trečiadienį iškvietė vyriausiąjį Rusijos diplomatą šalyje, pranešė rusų valstybinė žiniasklaida po to, kai Varšuva pareiškė numušusi kelis Maskvos dronus, kurie naktį pažeidė jos oro erdvę.
4-asis straipsnis numato konsultacijas, jei kuri nors NATO narė mano, kad kyla grėsmė jos teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui.
Tai jau aštuntas kartas, kai buvo pritaikytas šis straipsnis nuo Aljanso įkūrimo 1949 metais.
Trečiadienio derybos yra jau trečias kartas, kai buvo aktyvuotas 4-asis straipsnis dėl Rusijos įsiveržimų ir invazijos į Ukrainą.
Kitas, 5-asis NATO sutarties straipsnis numato, kad ginkluotas vienos Aljanso narės užpuolimas laikomas visų narių užpuolimu, ir įpareigoja kiekvieną narę reaguoti, siekiant atkurti ir palaikyti saugumą.
NATO atstovas spaudai agentūrai „Reuters" sakė, kad NATO vadovas Markas Rutte palaiko ryšį su Lenkijos vadovybe ir aljansas glaudžiai konsultuojasi su Lenkija. „Reuters“ šaltinio teigimu, NATO šį incidentą laiko ne užpuolimu, o tyčiniu įsiveržimu į šalies oro erdvę. Todėl panašu, kad 5-ojo NATO sutarties straipsnio taikyti neplanuojama.
Rusijos laikinasis reikalų patikėtinis Lenkijoje Andrejus Ordašas agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad jis buvo iškviestas į Užsienio reikalų ministeriją į susitikimą 12 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku, ir pridūrė, neva Varšuva dar nepateikė įrodymų, jog naktį numušti bepiločiai orlaiviai buvo iš Rusijos.
D. Tuskas pareiškė, kad NATO ir Europos Sąjungos (ES) narė per naktį nustatė 19 jos oro erdvės pažeidimų ir numušė mažiausiai tris rusų dronus.
„Nustatyta ir tiksliai susekta devyniolika pažeidimų (...) Šiuo metu turime patvirtinimą, kad buvo numušti trys dronai (...) Neturime jokios informacijos, rodančios, kad dėl Rusijos veiksmų kas nors būtų buvęs sužeistas ar žuvęs“, – parlamentui sakė D. Tuskas.
Naujausi komentarai