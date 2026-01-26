Lenkija fiksavo turizmo rekordą

Jos ekspertų vertinimais, šiemet augimo tendencija turėtų ne tik tęstis, bet ir sustiprėti – per šiuos metus tikimasis sulaukti 22-23 mln. tarptautinių keliautojų.
Daugiausiai svečių Lenkija pernai sulaukė iš Vokietijos, Ukrainos, Jungtinės Karalystės, JAV, Čekijos, Italijos, Lietuvos, Ispanijos, Prancūzijos ir Nyderlandų.
Lenkijos turizmo organizacijos vadovė Magdalena Krucz užsienio turistų srauto augimą siejo su šalies saugumu, modernia infrastruktūra, konkurencingomis kainomis ir miestų patrauklumu.
Labiausiai tarptautinius keliautojus Lenkijoje traukia kultūros objektai, istorinės vietos, renginiai ir kulinarinis paveldas, o populiariausias regionas – Mažoji Lenkija ir jo sostinė Krokuva.
Turizmo sektorius suformuoja beveik 5 proc. Lenkijos bendrojo vidaus produkto.
