Lenkija neišduos Vokietijai įtariamojo dėl „Nord Stream“ sprogdinimo

Įtariamasis, 46 metų vyras, kurį Vokietija pagal Europos arešto orderį įvardijo kaip Volodymyrą Z, praėjusią savaitę buvo sulaikytas netoli Varšuvos.
Lenkijos teismas nurodė skirti 40 dienų kardomąjį kalinimą, kol teisėsaugos institucijos peržiūrės Vokietijos bylos medžiagą. Tada teismas priims sprendimą dėl ekstradicijos.
D. Tuskas antradienį sakė, kad atsižvelgs į teismo sprendimą – tačiau aiškiai išdėstė savo poziciją dėl šios bylos.
„Neabejotinai nėra nei Lenkijos interesas, nei padorumo ir teisingumo interesas patraukti šį pilietį baudžiamojon atsakomybėn ar išduoti jį kitai šaliai“, – spaudos konferencijoje kartu su Lietuvos ministre pirmininke Inga Ruginiene sakė D. Tuskas.
Socialinės žiniasklaidos platformoje „X“ jis buvo panašiai tiesmukas: „Problema dėl „Nord Stream 2“ nėra ta, kad jis buvo susprogdintas. Problema ta, kad jis buvo pastatytas.“
Lenkija nuo pat pradžių priešinosi povandeninių dujotiekių, skirtų rusiškoms gamtinėms dujoms tiekti į Vokietiją, statybai, teigdama, kad jie padidins Europos priklausomybę nuo Rusijos energijos.
Pasak Vokietijos federalinės prokuratūros, ieškomas vyras yra kvalifikuotas naras, kaip įtariama, dalyvavęs grupėje, kuri 2022 m. rugsėjo mėnesį padėjo sprogmenų ant vamzdynų netoli Danijos Bornholmo salos. Jis kaltinamas kartu su bendrininkais sukėlęs sprogimą ir įvykdęs antikonstitucinį sabotažo aktą.
Dujotiekis „Nord Stream 1“ tiekė rusiškas dujas Vokietijai, o vamzdynas „Nord Stream 2“ taip ir nepradėjo veikti dėl 2022 m. vasarį Rusijos pradėto totalinio karo Ukrainoje. Dabar jie abu neveikia.
