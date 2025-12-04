 Vokietija perkėlė į Lenkija „Eurofighter“ naikintuvų

2025-12-04 14:59
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vokietijos karinės oro pajėgos, stiprindamos NATO rytinio flango apsaugą, perkėlė į Lenkija naikintuvų. Iš Niorvenicho bazės Lenkijos Malborko karinio aerodromo kryptimi pakilo keli „Eurifighter“, pranešė karinės oro pajėgos.

Vokietija perkėlė į Lenkija „Eurofighter“ naikintuvų / Scanpix nuotr.

Naikintuvų dislokavimas yra reakcija į pastaruosius oro erdvės pažeidimus, kuriuos įvykdė rusų naikintuvai, bei dronų kamikadzių įskridimą į NATO teritoriją. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius apie naikintuvų perkėlimą paskelbė spalio viduryje.

„Ši mūsų karių misija  be jau nuo rugpjūčio Rumunijoje dislokuotų greitojo reagavimo naikintuvų reiškia tolesnį vertingą indėlį į rytinės Aljanso teritorijos apsaugą. Tai dar vienas stiprus paramos mūsų kaimynei Lenkijai ir NATO apskritai ženklas“, – pabrėžė karinių oro pajėgų inspektorius generolas leitenantas Holgeris Neumannas.

Vokietijos pajėgų naikintuvų Lenkijos Malborko kariniame aerodrome buvo jau rugpjūtį ir rugsėjį. Jis yra už 60 km nuo Gdansko ir už 80 km nuo Kaliningrado (Rusija).

Bundesveras kartu su naikintuvais siunčia maždaug 150 vyrų ir moterų grupę, įskaitant pilotus, technikus, logistikos specialistus, objektų apsaugos darbuotojus ir karo policininkus. Dislokavimas kol kas numatytas iki kovo.

