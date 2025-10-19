Apklausa: dauguma vokiečių nepritaria šaukimo į kariuomenę loterijos principui

Kanclerio Frydricho Merzo vyriausybė ketina sugrąžinti 2011 m. panaikintą karinę prievolę, kad būtų galima reaguoti į didėjančią Rusijos grėsmę ir sustiprinti Vokietijos kariuomenę (Bundesverą), atsižvelgiant į naujus NATO gynybos tikslus.
Laikraščio „Bild“ sekmadienio leidinyje paskelbta INSA instituto atlikta apklausa rodo, kad 60 proc. apklaustųjų mano, jog neteisinga taikyti loterijos sistemą sprendžiant, kas turėtų būti šaukiamas į kariuomenę.
Maždaug penktadalis apklaustųjų mano, kad loterija būtų teisingas sprendimas. Apie 11 proc. respondentų teigė, kad jiems nerūpi, kaip tai bus reguliuojama, o 8 proc. neatsakė į klausimą.
Gynybos ministras Borisas Pistorius laikraščiui „Bild“ sakė, kad sprendimą dėl to, kaip plėsti kariuomenės gretas, dabar turi priimti parlamentas.
Pasak jo, savanoriškos tarnybos modelis turėtų išlikti kuo ilgiau.
Masinis šaukimas į kariuomenę Vokietijoje būtų pastebėtas Kremliuje, sakė jis laikraščiui, apibūdindamas tai kaip tam tikrą „atgrasymo priemonę“ prieš Rusiją.
