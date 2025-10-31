Lenkija perėmė jau trečią Rusijos žvalgybinį lėktuvą šią savaitę

Įraše platformoje „X“ DORSZ teigė, kad ir šį kartą tai buvo Rusijos žvalgybinis lėktuvas Il-20, o Lenkijos naikintuvai MiG-29 buvo pakelti šiam lėktuvui perimti.
Institucija pridūrė, kad tokių incidentų dažnumas „patvirtina didėjantį Rusijos aviacijos aktyvumą Baltijos jūros regione“.
„Lenkų pilotai perėmė ir identifikavo užsienio orlaivį, kuris buvo palydėtas pagal NATO procedūras“, – rašė operatyvinė vadovybė.
Incidentas įvyko netrukus po to, kai Lenkijos karinės oro pajėgos buvo paskelbusios aukšto lygio parengtį ir antradienį bei ketvirtadienį pasiuntė savo naikintuvus perimti Rusijos karinių lėktuvų virš Baltijos jūros. Visais trimis atvejais Rusijos lėktuvai vykdė žvalgybinius skrydžius virš tarptautinių vandenų be pateiktų skrydžių planų ir su išjungtais atsakikliais, todėl jie buvo nematomi civilinėms radarų sistemoms.
