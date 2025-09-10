Lenkija po Rusijos dronų įsiveržimo perspėjo, kad Rusija artėja link atviro konflikto su Europa

Po Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę JAV ir kitos NATO narės pareiškė paramą Lenkijai.
Rusija neigia, kad taikėsi į Lenkiją, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) kritikavo Kremlių dėl NATO sąjungininkės teritorijos pažeidimo.
Vietos žiniasklaidos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip kariuomenė Rytų Lenkijos Viriki Vola kaime apžiūri namą su nuplėštu stogu ir netoliese išsibarsčiusiomis nuolaužomis.
„Mes tiesiog sėdėjome, o virš mūsų praskrido šis lėktuvas (...) Paklausiau vyro: „Kodėl šis lėktuvas šiandien skrenda taip garsiai?“ Ir staiga – trenksmas, ir viskas“, – naujienų agentūrai AFP Viriki Vole pasakojo 64-erių Alicja Wesolowska (Alicja Vesolovska), kurios namas buvo sugriautas.
Pasak pareigūnų, niekas nenukentėjo po 19 Lenkijos oro erdvės pažeidimų. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sakė, kad Varšuvai ir jos sąjungininkėms pakėlus naikintuvus buvo numušti mažiausiai trys dronai.
D. Tuskas taip pat perspėjo, kad padėtis – praėjus trejiems metams nuo invazijos pradžios, nusinešusio dešimtis tūkstančių žmonių gyvybių – gali bet kada įkaisti, ir paragino skubiai pradėti derybas su NATO.
D. Trumpas savaitgalį pareiškė, kad yra pasirengęs įvesti naujas sankcijas Maskvai dėl karo Ukrainoje, augant nusivylimui, o trečiadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė: „Kodėl Rusija pažeidžia Lenkijos oro erdvę dronais? Vėl prasideda!“, nepaaiškindamas, ką turėjo omenyje antruoju sakiniu.
Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis (Radoslavas Sikorskis) trečiadienį pareiškė, kad naktį įvykęs Rusijos dronų įsiveržimas į NATO šalies oro erdvę nebuvo atsitiktinis įvykis ir pavadino tai „beprecedenčiu išpuoliu ne tik Lenkijos, bet ir NATO bei Europos Sąjungos (ES) teritorijoje“.
Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktinę dronų ataką prieš Ukrainą ji nesitaikė į Lenkiją. Rusų užsienio reikalų ministerija savo ruožtu apkaltino Varšuvą „mitų“ skleidimu siekiant eskaluoti karą Ukrainoje, kuris prasidėjo 2022-aisiais, kai Maskva surengė plataus masto invaziją.
Rusijos ambasada Varšuvoje atskirai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad Lenkija nepateikė įrodymų, jog per naktį numušti dronai atskrido iš Rusijos.
Rusijos dronai ir raketos kelis kartus kirto NATO narių, įskaitant Lenkijos oro erdvę, tačiau nė viena NATO šalis niekada nebandė jų numušti.
