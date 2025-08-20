 Lenkijos premjeras atmeta Vengriją kaip galimų Zelenskio ir Putino derybų vietą

2025-08-20 20:33
Lina Linkevičiūtė (ELTA) (504624)

Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį pareiškė, kad nepritaria minčiai Vengrijoje rengti galimas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino taikos derybas, informuoja laikraštis „The Kyiv Independent“.

Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas / Scanpix nuotr.

„Budapeštas? Galbūt ne visi tai prisimena, tačiau 1994 m. Ukraina Budapešte iš JAV, Rusijos ir Jungtinės Karalystės jau gavo teritorinio vientisumo garantijas, – tinkle „X“ parašė D. Tuskas. – Galbūt esu prietaringas, bet šįkart bandyčiau rasti kitą vietą.“

D. Tuskas omenyje turi 1994 m. Budapešto memorandumą, pagal kurį Ukraina atsisakė savo branduolinio arsenalo mainais į saugumo garantijas. Rusija vėliau pažeidė šį susitarimą – 2014 m. ji okupavo Krymą ir dalį Donbaso, o 2022 m. pradėjo plataus masto invaziją.

Naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi šaltiniu JAV administracijoje, antradienį pranešė, kad Vengrija svarstoma kaip galima V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo vieta.

 

 

Šiame straipsnyje:
Vengrija
Donaldas Tuskas
karas Ukrainoje
Zelenskio ir Putino derybos

