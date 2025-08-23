Lenkijos prezidentas: Rusija ir vėl turi ambicijų sukurti imperiją

Pradžioje Lenkijos prezidentas priminė, kaip TSRS vadovas Josifas Stalinas ir nacių Vokietijos vadovas Adolfas Hitleris sudarė susitarimą, kuris „leido įvykti Antrajam pasauliniam karui“ ir „pareikalavo milijonų žmonių gyvybių visame pasaulyje“.
1939 m. rugpjūčio 23 d. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministrai Joachimas fon Ribentropas ir Viačeslavas Molotovas pasirašė viešą nepuolimo sutartį ir slaptą protokolą, kuriame buvo apibrėžtos įtakos sferos Rytų Europoje.
Susitarimu naciai ir komunistai pasidalijo Lenkiją – Vokietijai atiteko vakarinė Narevo, Vyslos ir Sano upių pusė, o Sovietų Sąjungai – rytinė pusė. Šis padalijimas leido nacių Vokietijai įsiveržti į Lenkiją ir pradėti Antrąjį pasaulinį karą, o po kelių dienų į Lenkiją įsiveržė ir Sovietų Sąjunga.
