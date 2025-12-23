Lenkijos prezidentas vetavo papildomą akcizų alkoholiui didinimą

Karolio Nawrockio manymu, vyriausybė taip ieško lengvo būdo padidinti įplaukas į biudžetą, užuot gerinusi mokesčių surinkimą, ir pavadino projektą „chaosu“ bei prasto viešųjų finansų valdymo įrodymu.
„Užuot kovojusi su pridėtinės vertės mokesčio mafija, vyriausybė vėl renkasi lengviausią kelią – atimti pinigus iš lenkų“, – pareiškime nurodė K. Nawrockis.
Prezidentas taip pat teigė, kad siūlomas mokesčių padidinimas kartu su planuotu mokesčio cukrui pakėlimu, kurį jis taip pat vetavo, buvo pateikti kaip būdas paremti nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą, tačiau nebuvo garantijos, kad papildomos įplaukos bus skirtos išskirtinai sveikatos priežiūrai.
„Jei tikslas iš tikrųjų būtų finansuoti sveikatos priežiūrą, įstatyme būtų aiškiai nurodyta, kad kiekvienas papildomas zlotas atitenka sveikatos priežiūros sistemai. Tokios nuostatos nėra“, – pažymėjo K. Nawrockis.
Pagal galiojančius teisės aktus akcizai alkoholiui 2026 ir 2027 metais turėtų didėti 5 proc., o prezidento vetuotas įstatymo projektas numatė jų pakėlimą atitinkamai 15 proc. ir 10 procentų.
