Lenkijos užsienio reikalų ministras: ES trūksta darnumo

Sekmadienį Varšuvos Koperniko mokslo centre vykusiame Pilietinės platformos (PO) suvažiavime kalbėjęs R. Sikorskis sakė, kad tikroji ES problema yra ta, kad jos konkurentai, kaip kad Kinija, Rusija ir JAV, yra vieningi, o blokas – ne.
Per diskusiją, pavadintą „Žaidimo taisyklių keitimas? Užsienio politika naujoje eroje“ užsienio reikalų ministras kalbėjo apie Lenkijos pagrindinės opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) lyderio Jaroslawo Kaczynskio (Jaroslavo Kačinskio) žodžius, kad „Vokietija nori atimti iš mūsų valstybę. Prancūzai yra šalia jų“.
R. Sikorskis teigė, kad, jei jis teisingai suprato J. Kaczynskio pareiškimą, PiS lyderis kalbėjo apie teorinę situaciją, kai ES tapus federacija, suvereniteto centras iš šalių narių būtų perkeltas į Briuselį.
Užsienio reikalų ministras pareiškė, kad norint pertvarkyti ES reikėtų naujos sutarties, kuriai pritartų Europos Parlamentas (EP) ir valstybės narės, ir pridūrė, kad tokia situacija jam neatrodo tikėtina.
Pasak R. Sikorskio, žmonių gąsdinimas ES turi rimtų pasekmių, nes atitraukia dėmesį nuo to, kokia yra tikroji bloko dilema.
Pakartojęs, kad ES trūksta vadovavimo vienybės, R. Sikorskis teigė, kad kadangi Bendrija yra konfederacija, labai sunku dėl visko susitarti ir priimti greitus sprendimus.
„ES problema yra (...) darnos trūkumas, pavyzdžiui, gynybos srityje“, – užbaigė R. Sikorskis.
Kalbėdamas apie J. Kaczynskio pareiškimą, premjeras Donaldas Tuskas suvažiavimo kuluaruose žurnalistams sakė, kad niekam neleis supriešinti Lenkijos ir ES.
Pripažinęs, kad Lenkija glaudžiai bendradarbiauja su Vokietija ir Prancūzija, D. Tuskas teigė, kad tai būtina siekiant užtikrinti šalies saugumą ateityje.
D. Tuskas tvirtino, kad daugelis britų jam sakė, jog gailisi dėl savo sprendimo išstoti iš ES, ir ragino visuomenę iš šios pamokos padaryti tinkamas išvadas.
„Nenoriu nieko gąsdinti, bet aš žinau, aš jų klausausi: tų, kurie iš PiS, tų, kurie iš „Konfederacijos“ (kraštutinės dešinės partijos). Pirmasis jų tikslas bus išvesti Lenkiją iš Europos Sąjungos ir sunaikinti Europos Sąjungą. O tas, kuriam tai bus naudingiausia, (...) yra (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas (...)", – reziumavo premjeras.
Naujausi komentarai