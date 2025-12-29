Liudininkai: Teherane vyksta protestai dėl ekonominės krizės

Protestai prasidėjo sekmadienį, kai šalies valiuta rialas per kelias valandas pasiekė naują antirekordą. Tai paralyžiavo prekybą ir sukėlė sumaištį.
Tai, kas prasidėjo kaip ekonominis protestas, greitai peraugo į politinius šūksnius. Demonstrantai skandavo prieš vyriausybę nukreiptus šūkius, įskaitant „Mirtis diktatoriui“. Pasak liudininkų, įvairiose Teherano dalyse buvo pasitelktos policijos pajėgos, kurios naudojo ašarines dujas, kad išsklaidytų minią.
Teigiama, kad protestai pirmadienį buvo dar didesni, juose, anot liudininkų, dalyvavo tūkstančiai, o šūkiai buvo dar aštresni. Kai kurie protestuotojai vadino sistemą „negarbinga“ ir, skanduodami „Tegyvuoja karalius“, net reikalavo monarchijos sugrįžimo.
Ir valstybinė žiniasklaida pranešė apie protestus keliuose sostinės turguose bei prekybos centruose, tačiau vengė nuorodų į politinius šūkius. Socialinėje žiniasklaidoje plito vaizdo įrašai, kuriuose buvo matyti žmonių minios gatvėse, tačiau jų tikrumo patikrinti nepavyko.
Stebėtojai mano, kad padėties eskalaciją galėjo sukelti naujausias užsienio reikalų ministro Abbaso Araqchi pasisakymas. Šis tarptautines sankcijas šaliai pavadino „problema, tačiau kartu palaima tautai“. Kritikai klausė, kaip skurdas gali būti „palaima“ ir kaltino vyriausybę praradus bet kokią socialinės realybės nuovoką.
Infliacija Irane jau daug mėnesių siekia astronomines aukštumas, dėl to net kasdieniniai pirkiniai tampa sunkiai įkandami. Augančios nuomos kainos, be to, verčia daug jaunų iraniečių vėl grįžti gyventi pas tėvus.
Irano Artimųjų Rytų politika, griežtas kursas Izraelio atžvilgiu ir ginčytina branduolinė programa lėmė tarptautines sankcijas. Ypač sankcijos bankams blokavo naftos eksportą – svarbiausią šalies pajamų šaltinį. Šios politikos rezultatas, anot ekspertų, atitinkamai sukėlė didžiausią ekonominę krizę šalies istorijoje.
Žmonių nepasitenkinimas nukreiptas ir prieš prezidento Masoudo Pezeshkiano vyriausybę. Jis kaltinamas naudojantis valstybės lėšas ginkluotų grupių rėmimui palestiniečių teritorijose, Libane ir Jemene, užuot skyręs jas gyventojų poreikiams.
