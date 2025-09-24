Londono meras išvadino Trumpą rasistu, seksistu ir islamofobu

Centro kairės leiboristų partijai priklausantis S. Khanas ir respublikonas D. Trumpas jau daug metų svaidosi įžeidimais, o naujausias ginčas kilo dėl šią savaitę Jungtinėse Tautose JAV prezidento išsakytų komentarų.
„Manau, kad prezidentas D. Trumpas parodė, kad yra rasistas, seksistas, mizoginas ir islamofobas“, – „Sky News“ sakė Londono meras.
Antradienį savo kalboje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Niujorke D. Trumpas sakė: „Žiūriu į Londoną, kur turite siaubingą merą, siaubingą, siaubingą merą, ir jis pasikeitė, jis labai pasikeitė.“
„Dabar jie nori pereiti prie šariato. Bet jūs esate kitoje šalyje, jūs negalite to daryti“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje islamo teisės kodeksą, pagrįstą Korano mokymu.
Leiboristų ministras pirmininkas Keiras Starmeris dėjo daug pastangų siekdamas išsaugoti D. Trumpo palankumą, be kita ko, praėjusią savaitę surengęs beprecedentį antrąjį valstybinį vizitą į JK.
S. Khanas sakė, kad Londonas pirmauja pagal daugelį rodiklių, pavyzdžiui, užsienio investicijas, ir pridūrė, kad „tikrai didžiuojuosi, jog esame puikiausias miestas pasaulyje“.
Anksčiau trečiadienį vyriausybės ministras Patas McFaddenas sakė, kad D. Trumpas „neteisingai supranta“ Londoną.
S. Khanas, kuris yra musulmonas, Londono mero pareigas eina nuo 2016 m. Tais metais jis kritikavo D. Trumpą dėl tuometinio kandidato į prezidentus pasiūlyto draudimo atvykti žmonėms iš kai kurių musulmoniškų šalių.
Prieš pirmąjį D. Trumpo valstybinį vizitą 2019 m. S. Khanas palygino D. Trumpą su „20 amžiaus ketvirtojo ir penktojo dešimtmečių Europos diktatoriais“.
D. Trumpas yra pavadinęs S. Khaną „visišku nevykėliu“, o anksčiau yra metęs jam iššūkį atlikti IQ testą.
„Manau, kad įgijau skvoterio teises per tą laiką, kurį praleidau Donaldo Trumpo galvoje, – trečiadienį „ITV London“ sakė S. Khanas. – Aš tik tikiuosi, kad jis neatsiųs man sąskaitos už visą mano ten praleistą laiką.“
Naujausi komentarai