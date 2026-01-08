 Londono policija įdarbino tūkstančius pareigūnų neatlikusi saugumo patikrų

2026-01-08 16:35
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Londono policija, remiantis vidiniu pranešimu, įdarbino tūkstančius pareigūnų, neatlikusi reikalingų saugumo patikrų. 2019–2023 m. į darbą buvo priimta daugiau kaip 5 tūkst. policininkų, kurie nebuvo tinkamai patikrinti, sakoma ketvirtadienį paskelbtame Londono policijos pranešime.

Londono policija įdarbino tūkstančius pareigūnų neatlikusi saugumo patikrų / Scanpix nuotr.

Dešimtys pareigūnų vėliau padarė tarnybinius pažeidimus ar nusikaltimus. Du pareigūnai buvo nuteisti kaip serijiniai prievartautojai.

Londono policija saugumo patikrų atsisakymą argumentavo padidėjusiu spaudimu pasiekti įdarbinimo tikslus.

Vidaus reikalų ministerija po pranešimo paskelbimo pareiškė, kad policijos priežiūros institucija atliks „skubų, nepriklausomą įdarbinimo ir patikros standartų tyrimą“. Policijos pareigūnų saugumo patikros panaikinimas yra „Met“ pareigos užtikrinti saugumą Londone pažeidimas, pabrėžė vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood.

Londono policiją pastaraisiais metais sukrėtė virtinė skandalų, įskaitant kelių pareigūnų nuteisimą dėl seksualinių nusikaltimų. Ataskaitoje 2023 m. prieita prie išvados, kad Londono policija yra „institucinė“, rasistinė, seksistinė ir homofobiška.

