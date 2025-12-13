Londono policija netirs naujų Andrew pateiktų kaltinimų

Spalį laikraštis „The Mail On Sunday“ teigė, kad buvęs Jorko hercogas, karaliaus brolis, 2011 m. perdavė V. Giuffre gimimo datą ir socialinio draudimo numerį savo apsaugos pareigūnui bei paprašė jį atlikti tyrimą, norėdamas surinkti informacijos prieš savo kaltintoją.
Centrinio specialiųjų nusikaltimų padalinio vadovė Ella Marriott pareiškė, kad policija, įvertinusi šiuos teiginius, nepradės tyrimo.
„Atsižvelgiant į naujausius pranešimus, kad ponas Andrew Mountbattenas Windsoras 2011 m. prašė pareigūno iš Metropoliteno policijos apsaugos patikrinti ponios Giuffre duomenis, Metropoliteno policija atliko papildomą vertinimą,“ – šeštadienį paskelbtame pranešime sakė E. Marriott.
Pranešime taip pat dėstoma, kad vertinimas neatskleidė jokių papildomų nusikalstamos veikos ar netinkamo elgesio įrodymų, bet Metropoliteno policija ir toliau pasiryžusi kruopščiai įvertinti visokią naują informaciją, kuri padėtų šiuo klausimu. Kadangi iki šiol negauta jokių papildomų įrodymų, kurie pagrįstų tyrimo atnaujinimą, tolesnių veiksmų nebus imamasi.
„Kaip ir bet kuriuo kitu atveju, jei mus pasiektų nauja ir reikšminga informacija, įskaitant galimai iš JAV paviešintą medžiagą, ji bus įvertinta,“ – kalbėjo Centrinio specialiųjų nusikaltimų padalinio vadovė Ella Marriott.
