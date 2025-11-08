Princo nuopuolis: nuo numylėtinio iki brolio išlaikytinio

Tai – bausmė už skandalą, kilusį dėl trečiojo karalienės Elžbietos II sūnaus seksualinių žygių, į kuriuos jis leidosi kartu su skandalinguoju amerikiečiu Jeffrey’u Epsteinu ir kurių auka tapo Virginija Roberts Giuffre.
Skandalingoji draugystė
Princo Endriu pažintis su J. Epsteinu prasidėjo apie 2000 m. Turtingas JAV investicijų bankininkas kartu su savo partnere Ghislaine Maxwell buvo sukūręs neformalų nepilnamečių ir jaunų merginų seksualinio išnaudojimo klubą.
2006 m. gruodį vykusiame Endriu dukters, princesės Beatris 18-ojo gimtadienio šventėje princo kvietimu lankėsi ne tik J. Epsteinas ir Gh. Maxwell, bet ir kitas užatlantės seksualinis veikėjas, Holivudo prodiuseris Harvey’is Weinsteinas. Neseniai atliktas BBC tyrimas atskleidė, kad šis susitikimas vyko ne tik per kaukių balių Vindzoro pilyje, kaip anksčiau buvo žinoma, bet ir privačioje Endriu rezidencijoje „Royal Lodge“.
Tuo metu JAV jau buvo išduotas arešto orderis J. Epsteinui dėl seksualinio nepilnametės išnaudojimo, o H. Weinsteinas jau buvo stojęs prieš teisėsaugą dėl užpuolimo. Nors visos planetos žiniasklaida ūžte ūžė pranešimais apie JAV sudrebinusius seksualinius skandalus, 2019 m. princas BBC tvirtino, esą išsiųsdamas kvietimus šiems veikėjams nežinojęs apie tai, kas vyksta Jungtinėse Valstijose.
2008 m. J. Epsteinas pripažino kaltę dėl nepilnametės prostitucijos, buvo nuteistas, kalėjime praleido 13 mėnesių, tačiau jam buvo leista dienos metu išeiti į laisvę.
Nors 2010 m. princas viešai pareiškė nutraukiąs ryšius su J. Epsteinu, aplankė jį JAV, o 2011 m. pradžioje rašytuose elektroniniuose laiškuose J. Epsteinui žadėjo palaikyti ryšį ir teigė norįs vėl „pažaisti“.
Endriu nebuvo vienintelis J. Epsteino orgijų dalyvis, tačiau vienintelis britų karališkųjų rūmų atstovas, kurį ne tik elementarus padorumas, bet ir statusas įpareigoja paisyti moralės standartų, juolab teisinių draudimų turėti seksualinių santykių su nepilnamečiais asmenimis.
Tačiau princo Endriu istorija – tai ne tik vieno asmens nuopuolio istorija, bet ir konkrečios moters, V. Giuffre, gyvenimo tragedija. 1983 m. gimusi amerikietė tapo žinomiausia J. Epsteino auka. Šiemet pasirodžiusi jos autobiografija „Nobody’s Girl“ (liet. „Niekieno mergaitė“) kirto lemiamą smūgį Endriu reputacijai.
J. Epsteino sistemos dalis
Floridoje, prie Evergleidso šlapynės gyvenusių fermerių šeimoje užaugusi V. Giuffre patyrė seksualinį tėvo smurtą ir motinos abejingumą. „Vaikystėje buvau paveikta beveik visų smurto formų: incesto, tėvų aplaidumo, sunkių fizinių bausmių, seksualinio priekabiavimo, išžaginimo", – vėliau pasakojo moteris.
Tėvo seksualinę prievartą ji patyrė būdama vos septynerių. Kartais naktį su mergaite praleisdavo ir tėvo draugas Forrestas. „Man nebuvo išeities", – vėliau savo vaikystės tragediją prisiminė V. Giuffre.
Tėvas manipuliavo dukros naivumu – tarsi bandydamas užglaistyti skriaudą duodavo dovanų. Kartą po prievartos nakties jai padovanojo žirgą, o vėliau šantažavo atimsiąs jį, jei nepaklusianti jo valiai. „Patyriau siaubingų dalykų, kurie kai kurių akyse mane pavertė „tobula auka“, – pasakojo moteris.
Vėliau maištaujanti paauglė atsidūrė globėjų namuose, gyveno gatvėje, kur, anot jos, patyrė tik alkį, skausmą ir dar daugiau smurto. Majamyje ji atsidūrė prekiautojų žmonėmis namuose. Būdama keturiolikos V. Giuffre vėl grįžo gyventi pas tėvą, dirbusį Donaldo Trumpo valdomoje „Mar-a-Lago“ rezidencijoje. Sulaukusi šešiolikos, ten pat buvo įdarbinta ir pati Virginija. „Mar-a-Lage“ ją pastebėjo Gh. Maxwell. Būsimojo prezidento pramogų komplekse V. Giuffre valė persirengimo kabinas, padavinėjo rankšluosčius klientams, o naujoji pažįstamoji merginai žadėjo geresnį užsiėmimą.
Pirmiausia ji buvo pakviesta pamasažuoti turtingą kaimyną – V. Giuffre jau per pirmąją akistatą patyrė J. Epsteino prievartą. Verkdama grįžo namo, tačiau kitą dieną ji vėl suko į „turtingo kaimyno“ namus. Užaugusi seksualinės prievartos pinklėse mergina nesugebėjo atsispirti suaugusiųjų manipuliacijoms.
Bene dvejus metus V. Giuffre buvo asmeninė J. Epsteino sekso partnerė, patyrė ir Gh. Maxwell priekabiavimą, buvo perleidžiama jųdviejų draugams, mokslininkams, profesoriams, finansų magnatams. Kai kurių vardus žinojo, kai kurių – ne. Tarp jų buvo garsiąją manekenę Christy Turlington ir aktorę Sharon Stone atradęs prancūzas Jeanas-Lucas Brunelis. Po to, ką su ja darė vienas užsienio šalies premjeras, ji maniusi, jog apskritai mirs.
„Epsteinas man atrodė kaip rūpestingas žmogus. Aš nesupratau, kad manimi profesionaliai manipuliuoja“, – vėliau rašė V. Giuffre. Ji ilgai galvojusi, kad išnaudotojas yra geros širdies, tačiau yra kamuojamas sekso manijos – tuo jis, jo paties žodžiais, dėl biologinių priežasčių turėjęs užsiimti triskart per dieną.
Kaip dažnas nuo mažumės išnaudojamas vaikas, V. Giuffre ir būdama paauglė galvojusi, kad nemalonūs gyvenimo epizodai – tik pertraukos tarp gerųjų etapų. Kartais taip ir būdavę – J. Epsteinas ir Gh. Maxwell su mergina elgdavęsi kaip tikri tėvai – keliaudavę, lankydavęsi renginiuose, kartais tiesiog visi trys sugulę ant sofos žiūrėdavę mėgstamiausią J. Epsteino serialą „Seksas ir miestas“.
Kol kas buvęs princas galės pasimėgauti nebent tuo, kad net ir netekęs titulų tebėra aštuntasis eilėje į Jungtinės Karalystės sostą.
V. Giuffre tapo J. Epsteino sistemos dalimi, pati viliojo naujokes, su kuriomis linksmino svečius, tačiau ilgainiui pradėjusi suvokti realybę, ėmusi vartoti raminamuosius.
Po to, kai J. Epsteinas ir Gh. Maxwell paprašė tapti surogatine motina ir pagimdyti jiems kūdikį, mergina supratusi, kad turi bėgti. Iš pradžių parodė susidomėjimą pasiūlymu, pasiprašė į Tailandą – esą išmokti masažo paslapčių, o kai ten susipažino su būsimuoju vyru australu, nebegrįžo į JAV.
Trys susitikimai
Knygoje „Nobody’s Girl", kuri buvo išleista jau po V. Giuffre mirties, aprašomi trys susitikimai su princu Endriu, kurių metu ji buvo priversta turėti su juo seksualinių santykių. Dukart tenkinti princo aistrą jai teko būnant nepilnamete.
Pirmasis susitikimas įvyko 2001 m. kovo 10 d. Londone. Po vakarienės V. Giuffre, Gh. Maxwell ir princas lankėsi naktiniame klube. Būtent tada buvo padaryta garsioji nuotrauka, kurioje matyti merginą apsikabinęs Endriu, o antrame plane – Gh. Maxwell. „Kai grįšime namo, padarysi su juo tai, ką darai su Jeffrey’iu", – pasakiusi merginai Gh. Maxwell.
Tą naktį Gh. Maxwell bute įvyko pirmasis seksualinis aktas. Knygoje V. Giuffre pateikė daugiau detalių apie pusvalandį trukusį procesą, prisiminė prakaituotą princo kūną. Vėliau princas neigė, gynėsi net tvirtindamas, kad po Folklando karo, kur patyręs perteklinį adrenalino antplūdį, nebegalįs prakaituoti. „Mano dukros tik truputį jaunesnės už tave“, – anot V. Giuffre, išgirdęs, kiek jai metų, sakęs Endriu.
„Buvai gera. Princui patiko“, – kitą rytą merginai pasakiusi Gh. Maxwell. Iš J. Epsteino ji gavusi 15 tūkst. dolerių.
Antrasis susitikimas su princu vyko Niujorke, J. Epsteino apartamentuose.
Trečiasis buvęs baisiausias – jis įvyko privačioje J. Epsteino saloje Karibuose. Tai buvusi orgiją: be princo J. Epsteino buvusios dar aštuonios nepilnametes mergaitės, kurios beveik nekalbėjo angliškai. Knygoje ši scena pažymėta kaip „naktis, po kurios aš nebegalėjau savęs mylėti".
„Regis, Endriu tikėjo, kad seksas su manimi yra jo prigimtinė teisė“, – knygoje rašė moteris.
Užkulisiniai žaidimai
2019 m. rugpjūtį J. Epsteinas buvo rastas miręs savo kalėjimo kameroje Niujorke, kur, apkaltintas prekyba žmonėmis, laukė teismo. Jo mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Tų pačių metų lapkritį Endriu davė interviu BBC laidai „Newsnight“. Princas neigė kada nors susitikęs su V. Giuffre, neigė nuotraukos su ja autentiškumą, aiškino, kad minėtą 2001 m. kovo vakarą su dukra lankėsi picerijoje „Pizza Express“ Vokiname – jam esą tai neįprasto lygio užeiga. Dėl draugystės su J. Epsteinu nesigailėjo, teigdamas, kad šis ryšys davė jam naudingų kontaktų.
Interviu sukėlė prieštaringą reakciją: Endriu buvo priverstas atsistatydinti iš visų karališkųjų pareigų, o karalienė Elžbieta II atėmė iš savo mylimo sūnaus daugumą karinių laipsnių. Tačiau karališkosios šeimos atstovo reputacijos tai neišgelbėjo.
Neseniai „Mail on Sunday“ paskelbti princo laiškai atskleidė, kad bandydamas atsikratyti V. Giuffre kaltinimų jis buvo griebęsis sunkiosios artilerijos – bandė kompromituoti pačią moterį. 2011 m. laiške karalienės spaudos sekretoriato darbuotojui Edui Perkinsui Endriu rašė, esą amerikietė buvusi teista.
„Daviau jos gimimo datą ir socialinio draudimo numerį [...], pareigūnui, atsakingam už asmeninę apsaugą, kad jis ištirtų.“ „Guardian“ teigimu, princo komanda net bandė samdyti interneto „trolius“, kad jie viešojoje erdvėje surengtų masinį V. Giuffre puolimą. Dėl šių faktų Londono policija pradėjo tyrimą.
Bandė išsipirkti
Nors ir teigė esąs nekaltas, 2022 m. vasarį princas su V. Giuffre pasirašė susitarimą, kuriuo bandė išvengti teisinio persekiojimo. Nepaisant milžiniškos sumos – motinos išlaikomas Endriu civilinį ieškinį pateikusiai V. Giuffre sumokėjo 12 mln. svarų, – sutartyje nebuvo jokio kaltės prisipažinimo ar atsiprašymo, princas tik apgailestavo bendravęs su J. Epsteinu.
Kompensacija nepadėjo V. Giuffre, kurią traumos persekiojo nuo pat vaikystės. Nors ištrūkusi iš J. Epsteino nagų ji bandė kabintis į gyvenimą, ištekėjusi už Roberto Giuffre persikraustė į Australiją, apsigyveno toli nuo šurmulio esančioje sodyboje, susilaukė trijų vaikų, tačiau sielos skausmas niekur nedingo. Apie savo skausmingą praeitį ji pradėjo liudyti dar 2005 m., kai pirmą kartą teisiant J. Epsteiną ją apklausė bylą tyrę pareigūnai. Teismų epopėja tęsėsi daugiau kaip dešimtmetį. Artimieji pasakojo, kad po prekyba žmonėmis kaltintos Gh. Maxwell teismo 2022 m. ji jautėsi „perdegusi, bet ne išlaisvinta“.
Šiemet balandžio 1-ąją V. Giuffre išsiuntė laišką leidėjams, kurie rūpinosi jos autobiografija: „Mano nuoširdus noras – kad ši knyga būtų išleista, kad ir kokios būtų mano asmeninės aplinkybės jos pasirodymo metu." Laiške moteris knygą pavadino svarbia: ji demaskuojanti, kaip sisteminės klaidos leidžia prekiauti žmonėmis. Tačiau V. Giuffre atskleista tiesa galiausiai palaužė ją pačią.
V. Giuffre neteko pavartyti savo knygos – „Nobody’s Girl“ knygynus pasiekė spalio 21 d., praėjus pusmečiui nuo dienos, kai artimieji moterį rado namuose be gyvybės ženklų.
Be garbės, titulų ir namų
Spalio 17 d. Endriu paskelbė atsisakantis Jorko hercogo titulo. „Pokalbių su karaliumi ir savo šeima metu priėjome išvadą, kad nuolatiniai kaltinimai mano atžvilgiu trukdo Jo Didenybės ir karališkosios šeimos darbui“, – rašė jis ir toliau tikino neigiąs jam metamus kaltinimus.
Tačiau jau po kelių dienų knygynuose pasirodžius pomirtiniam V. Giuffre liudijimui, kilo nauja visuomenės pasipiktinimo banga.
Velionės šeima – brolis, sesuo, svainiai – interviu žurnalui „People“ sakė tikį, kad princo sprendimas atsisakyti titulų yra duoklė jų seseriai ir visoms jos likimą patyrusioms merginoms, žingsnis į priekį kovojant už J. Epsteino ir Gh. Maxwell vaikų išnaudojimo tinklo paviešinimą. Vis dėlto, tąkart sakė artimieji, karalius Karolis III turįs atimti iš brolio ir princo titulą.
Spalio 25 d. Bakingamo rūmai pranešė: Endriu herbo vėliava pašalinta iš Šv. Jurgio koplyčios Vindzoro pilyje.
Jau po kelių dienų – nauja sensacinga žinia. Spalio 30 d. Bakingamo rūmai paskelbė: „Karalius Karolis III pradėjo formalią procedūrą Endriu titulams atimti. Nuo šiol jis būsiąs Andrew Mountbattenas Windsoras. Karalius ir karalienė sakė, kad jų „didžiausia užuojauta buvo, yra ir liks bet kokių ir visų formų prievartos aukoms ir nukentėjusiesiems“.
Karaliaus sprendimu, buvęs princas neteko teisės gyventi „Royal Lodge“. Šia karališka rezidencija, esančia netoli Vindzoro pilies, 30-ia jos komplekso kambarių Endriu dalijosi su buvusia žmona Sarah Ferguson, su kuria išsiskyrė dar 1996 m.
Pagal 2003 m. pasirašytą 75 metų nuomos sutartį Endriu buvo sumokėjęs 1 mln. svarų už rezidencijos nuomą ir įsipareigojęs atlikti renovaciją mažiausiai už 7,5 mln. svarų. Žinia, kad yra iškraustomas, sukėlė britų žiniasklaidos smalsumą: ar tikrai Endriu įvykdęs visus sutartyje numatytus įsipareigojimus?
Karalius Karolis III nutraukė šią sutartį, suteikdamas broliui privačią rezidenciją Sandringhamo dvare, Norfolke. Ten karališkoji šeima dažnai leisdavusi Kalėdų šventes. Kad Endriu neliktų ne tik be titulų, garbės, bet ir be pastogės, naujuosius brolio namus karalius išlaikys iš asmeninių lėšų. Skirtingai nei „Royal Lodge“, priklausantis „Crown Estate“, valstybės vardu valdančiam karališkosios šeimos žemę ir turtą, Sandringhamo dvaras – asmeninė monarcho nuosavybė. Tačiau britų žiniasklaida abejoja, kad princas norės kraustytis į šią rezidenciją, ir dalijasi gandais, kad gimtąją monarchiją jis gali iškeisti į Jungtinius Arabų Emyratus, Abu Dabį.
Praėjusį sekmadienį Jungtinės Karalystės vyriausybė pranešė atimsianti iš buvusio princo garbės viceadmirolo titulą – paskutinį jam likusį karinį laipsnį. Gynybos ministras Johnas Healey’is sakė, kad Vyriausybė taip pat lauks karaliaus sprendimo dėl karinių medalių, kuriais buvo apdovanotas princas, atėmimo. Jaunesnysis karaliaus brolis kadaise buvo apdovanotas už tai, kad 1982 m. Folklendų kare buvo Karališkojo laivyno sraigtasparnio pilotas. Jis išėjo į atsargą 2001 m. po 22 metus trukusios tarnybos.
Taškas dar nepadėtas?
Atpildo buvusiam princui Endriu procesas tikrai nesibaigė. Viešumoje girdėti vis garsesni balsai, raginantys reikalauti, kad buvęs princas stotų prieš teismą.
Komentuodami karaliaus Karolio III sprendimą V. Giuffre artimieji nerodo noro sustoti. Praėjusį penktadienį jos brolis Sky Robertsas interviu BBC pagyrė monarcho žingsnį, tačiau sakė, kad reikia eiti toliau. „Jis (buvęs princas, – red. past.) turi atsidurti už grotų. Taškas“, – ryžtingai pareiškė jis.
Išlieka tikimybė, kad A. Mountbattenui Windsorui teks liudyti ir prieš Amerikos parlamentą – JAV atstovų rūmų Priežiūros komitetas laikosi reikalavimo apklausti britą, kuris po viešo pažeminimo dingo iš viešumos.
Kol kas buvęs princas galės pasimėgauti nebent tuo, kad net ir netekęs titulų tebėra aštuntasis eilėje į Jungtinės Karalystės sostą. Kad iš jo būtų atimtas ir šis statusas, turi balsuoti visų Britanijos sandraugos šalių – nuo mažučio Tuvalu iki Kanados – parlamentai. Be to, šiose šalyse tuomečiam princui buvo suteikta daugybė karinių laipsnių, tad turės būti priimti sprendimai ir šiais klausimais.
Tuo tarpu valdiniai nelaukia formalumų. Maidenhedo miesto gyventojai ryžosi pakeisti princo Endriu vardu jo gimimo proga pavadintas gatves. Žmonės sako negalį elgtis kitaip, nors vietos žiniaskaidai pripažino, kad tai sukels praktinių problemų – reikės keisti pašto adresus, bankų duomenis, pasus. Dilema laukia ir daugybės užeigų, pavadintų Jorko hercogo vardu, savininkų.
Kaltės šešėlis
Sykiu su buvusiu sutuoktiniu kaltės šešėlis užgulė ir S. Ferguson. Dar 2011 m. kovą interviu „London Evening Standard“ Jorko hercogienė prisipažino paėmusi iš J. Epsteino 15 tūkst. svarų, kad sumokėtų skolą buvusiam asistentui. Ji tai pavadino „didžiule klaida“, sakė nenorinti „daugiau niekada nieko bendra turėti su juo“.
Tačiau prieš kelias savaites „Mail on Sunday“ paskelbtas naujas pluoštas laiškų atskleidė, kad S. Ferguson ne tik nebuvo nutraukusi ryšių su J. Epsteinu, bet dargi vadino jį geriausiu draugu. Amerikietis buvusią princo sutuoktinę finansiškai rėmė beveik penkiolika metų. Savo ruožtu J. Epsteinas skundėsi draugams dėl S. Ferguson „elgetavimo“. Jos prašymai buvę nekuklūs – po 50–100 tūkst. dolerių.
Paaišėjus naujoms detalėms, S. Ferguson prarado ir savo hercogienės titulą, kurį buvo išsaugojusi po skyrybų, su ja globėjos sutartis nutraukė kelios labdaros organizacijos, jos paslaugų atsisakė televizija ITV.
Raudonplaukė buvusio princo buvusi žmona atsidūrė gatvėje. Jai nurodyta išsikraustyti iš „Royal Lodge“, bet nebuvo pasiūlyta jokia alternatyva – anot „Daily Mirror“, moteris turi pati pasirūpinti naujais namais.
Jųdviejų dukros, sosto įpėdinio princo Viljamo pusseserės Beatrice ir Eugenie toliau turės teisę vadintis princesėmis. Tikėtina, princesėms gali būti perleista ir dviejų karalienės Elžbietos II korgiu Muicko ir Sandy, kurie po monarchės mirties gyveno Endriu namuose, globa.
