Lukašenka priglaustų Maduro Baltarusijoje

Šiuo metu tarp JAV ir Venesuelos tvyro didelė įtampa: pietinėje Karibų jūros dalyje Vašingtonas telkia gausias karines pajėgas, atakuoja narkotikų kontrabandą, kaip įtariama, plukdančius laivus, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad netrukus Venesueloje gali prasidėti sausumos operacijos.
Venesuelos valdžia tvirtina, esą JAV siekia režimo pasikeitimo, kad galėtų perimti didžiules šalies naftos atsargas.
Interviu „Newsmax“ A. Lukašenka – artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas –teigė, kad Baltarusija turi ilgalaikius ryšius su Venesuela ir kad N. Maduro yra laukiamas Minske, jei pageidautų atvykti.
„N. Maduro niekada nebuvo mūsų priešas ar varžovas. Jei jis norėtų atvykti į Baltarusiją, durys jam atviros“, – sakė A. Lukašenka interviu ištraukose, paskelbtose prezidento administracijai priklausančioje paskyroje „Pul Pervogo“ kanale „Telegram“.
„Bet leiskite man pasakyti atvirai – diskusijų apie tai nebuvo. Nicolas Maduro nėra tas žmogus, kuris pasitraukia ar pabėga. Jis kietas vyrukas“, – pridūrė Baltarusijos režimo lyderis.
A. Lukašenka taip pat užsiminė, kad mielai aptartų Venesuelos klausimą ir kitus reikalus susitikime su D. Trumpu.
Kaip skelbta anksčiau, Pentagono vadovo Pete'o Hegsetho vadovaujama JAV kariuomenė nuo rugsėjo pradžios taikosi į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytuose ir sunaikino mažiausiai 26 laivus bei nužudė mažiausiai 95 žmones. JAV šiame regione yra sutelkusios dideles karines pajėgas, įskaitant lėktuvnešį, naikintuvus ir dešimtis tūkstančių karių.
Praėjusį trečiadienį JAV kariuomenė perėmė Venesuelos naftos tanklaivį, o netrukus po to prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsiminė apie artėjančias sausumos operacijas, tačiau jų nekonkretizavo.
Vašingtonas kaltina Venesuelos kairiųjų pažiūrų lyderį N. Maduro vadovavimu narkotikų karteliui, tačiau šis tai neigia. N. Maduro savo ruožtu tvirtina, kad JAV siekia pakeisti režimą, nes Venesuela turi daug naftos.
