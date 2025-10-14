Madagaskaro prezidentas paleido parlamentą prieš planuotą balsavimą dėl jo nušalinimo

„Šis dekretas įsigalioja nedelsiant po jo paskelbimo per radiją ir televiziją“, – sakoma socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame prezidentūros pareiškime.
Pirmadienį A. Rajoelina pareiškė, kad po pasikėsinimo į gyvybę slepiasi „saugioje vietoje“, ir paragino gerbti konstituciją.
Tai buvo pirmoji jo vieša kalba nuo tada, kai karinis padalinys prisijungė prie antivyriausybinių protestų, pasklidus gandams apie jo pabėgimą iš šios prie rytinės Afrikos pakrantės įsikūrusios šalies. Kalba buvo du kartus atidėta.
Kaip pranešė Prancūzijos radijas „Radio France Internationale” (RFI), A. Rajoelina savaitgalį Prancūzijos kariniu lėktuvu išskrido iš Madagaskaro, tačiau prancūzų pareigūnai dar neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą patvirtinti tokią informaciją.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas taip pat atsisakė tai patvirtinti.
