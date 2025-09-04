Marco Rubio žada, kad JAV suintensyvins smūgius narkotikų karteliams

Ankstesnę dieną JAV atakavo, jos teigimu, narkotikus iš Venesuelos gabenantį laivą ir pražudė 11 žmonių.
Per aukščiausio lygio dviejų kaimyninių šalių susitikimą nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) grįžo į Baltuosius rūmus, M. Rubio pusantros valandos Meksike kalbėjosi su meksikiečių prezidente Claudia Sheinbaum (Klaudija Šeinbaum), kuri ramiai siekia bendradarbiavimo sudėtinguose santykiuose su Vašingtonu.
Vizitas įvyko kitą dieną po D. Trumpo pareiškimo, kad JAV pajėgos smogė laivui, plaukusiam į Jungtines Valstijas ir gabenusiam narkotikus, kuris, pasako jo, priklausė nusikalstamai organizacijai, kurią esą kontroliuoja kairiojo sparno Venesuelos lyderis Nicolas Maduro (Nikolas Maduras).
Venesuelos vidaus reikalų ministras Diosdado Cabello (Diosdadas Kabeljas) vėliau trečiadienį apkaltino Jungtines Valstijas įvykdžius 11 nužudymų be teismo proceso.
Šis išpuolis, kurio detalių naujienų agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti, tapo reikšminga JAV veiksmų eskalacija. Iki tol JAV dešimtmečius narkotikų konfiskavimui naudojo įprastas policijos operacijas, o ne mirtiną jėgą,
M. Rubio teigė, kad ši politika buvo nesėkminga, nes pavieniai konfiskavimo atvejai neturėjo įtakos kartelių pelnui.
Jungtinės Valstijos „smogė ir tai pasikartos. Galbūt tai vyksta dabar“, spaudos konferencijoje sakė M. Rubio.
„Tai ne biržos makleriai. Tai ne nekilnojamojo turto agentai, kurie papildomai uždarbiauja platindami narkotikus“, – teigė jis.
„Jei esate laive, prikrautame kokaino ar fentanilio ar ko nors kito, plaukiančiame į Jungtines Valstijas, jūs keliate tiesioginę grėsmę Jungtinėms Valstijoms“, – pažymėjo jis.
„Mes daugiau nesėdėsime sudėję rankų ir nežiūrėsime, kaip šie žmonės plaukia Karibų jūra tarsi tai būtų kruizinis laivas“, – pridūrė jis.
Gerbia Meksikos suverenitetą
Šis išpuolis sukėlė nerimą Meksikoje, daliai D. Trumpo sąjungininkų Kongrese svarstant apie karinius veiksmus prieš kartelius į pietus nuo JAV sienos.
Tačiau M. Rubio vietoj to gyrė Meksikos rezultatus ir C. Sheinbaum pastangas.
Abi šalys teigė, kad įkurs darbo grupę, kuri įgyvendins pažadus dėl tolesnio bendradarbiavimo kovojant su karteliais ir siekiant pažaboti migraciją.
„Tai glaudžiausias saugumo bendradarbiavimas, kokį tik esame turėję galbūt su bet kuria šalimi, bet tikrai artimiausias per visą JAV ir Meksikos santykių istoriją“, – pareiškė M. Rubio.
Bendrame pareiškime šalys pareiškė, kad jų bendradarbiavimas yra „grindžiamas abipusiškumo, pagarbos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, bendros ir diferencijuotos atsakomybės, taip pat abipusio pasitikėjimo principais“.
C. Sheinbaum atstovauja politinei kairei, tačiau siekia pragmatiškų santykių su D. Trumpu. Vis dėlto JAV karinę intervenciją ji pavadino raudona linija.
Meksikos užsienio reikalų sekretorius Juanas Ramonas de la Fuente (Chuanas Ramonas de la Fuentė) paklaustas apie antradienio smūgį atsakė, kad Meksika tiki „apsisprendimu, nesikišimu ir taikiu ginčų sprendimu“.
Spaudimas Venesuelai
Dramatiškus pranešimus mėgstantis D. Trumpas iškilo politinėje arenoje dėl savo aštrių komentarų apie meksikiečius ir pažadų prie pietinės sienos pastatyti sieną.
Tačiau Venesuelos atvejis yra unikalus, nes Jungtinės Valstijos nepripažįsta N. Maduro teisėtu šalies prezidentu. Opozicija taip pat atmeta pareigūnų tvirtinimą, kad N. Maduro 2024 metais laimėjo prezidento rinkimus.
Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado (Marija Korina Mačado) pasveikino tai, ką ji pavadino „Vakarų demokratijų apgulties“ sugriežtinimu N. Maduro „narkoteroristų karteliui“.
„Venesuela beveik laisva, – vaizdo įraše sakė M. C. Machado. – Niekas negali sustabdyti žmonių, kurie jau nusprendė būti laisvi ir gyventi demokratijoje.“
D. Trumpui per pirmąją kadenciją nepavyko nuversti N. Maduro, kurio politinį judėjimą, įkurtą jau mirusio Hugo Chavezo (Hugo Čaveso), remia partizanų tinklas ir kariuomenė, taip pat Rusija ir Kinija.
Iš Kubos kilęs M. Rubio, aršus Lotynų Amerikos kairiųjų kritikas, ragino laikytis griežtos linijos Venesuelos atžvilgiu, nepaisant D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Richardo Grenello (Ričardo Grenelo) pastangų šiais metais užmegzti ryšį su N. Maduro.
N. Maduro komunikacijos vadovas Alfredas Nazarethas (Alfredas Nazaretas) socialiniuose tinkluose pareiškė, kad M. Rubio „nuolat meluoja“ ir kad internete paskelbtas JAV vyriausybės vaizdo įrašas, kuriame matyti smūgis laivui, buvo sukurtas dirbtinio intelekto (DI).
Naujienų agentūra AFP nerado jokių įrodymų, kad vaizdo įrašą sukūrė DI.
M. Rubio vėliau išvyko į Ekvadorą, kur susitiks su dešiniojo sparno sąjungininku, prezidentu Danieliu Noboa.
Naujausi komentarai