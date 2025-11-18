Prezidentė Sheinbaum atkirto Trumpui: jokių JAV smūgių Meksikai nebus

„To nebus“, – spaudos konferencijoje sakė ji, taip sureaguodama į D. Trumpo perspėjimą, kad jis darys „viską, kas reikalinga“, įskaitant smūgius svarbios JAV ekonominės partnerės ir sąjungininkės teritorijoje.
„Mes nenorime jokių užsienio vyriausybių įsikišimų. Yra bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas, bet ne pavaldumas“, – tvirtino C. Sheinbaum. Kalbėdama apie 19 a. vykusį karą, prezidentė pažymėjo, kad „paskutinį kartą, kai Jungtinės Valstijos įsikišo į Meksikos reikalus, jos užėmė pusę teritorijos“.
„Negalime leisti, kad būtų kišamasi“, – pabrėžė ji.
D. Trumpas pirmadienį žurnalistams tvirtino, kad neprieštarautų JAV kovos su narkotikais operacijoms Meksikoje. JAV vadovas apkaltino šią šalį, kad ji nesugeba kovoti su narkotikų kontrabandininkų grupuotėmis.
„Ar aš pradėčiau operacijas Meksikoje, kad sustabdytume narkotikų platinimą? Neprieštaraučiau. Darysime viską, kas reikalinga, kad sustabdytume narkotikų platinimą“, – nurodė D. Trumpas, Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar leistų vykdyti JAV kovos su narkotikais operaciją Meksikoje.
„Aš nesakiau, kad tai padarysiu, bet didžiuočiausi tai padaręs. Nes taip išgelbėtume milijonus gyvybių“, – tikino jis.
Tokie D. Trumpo grasinimai nuskambėjo po to, kai Vašingtonas netoli Venesuelos diskolavo lėktuvnešį ir kitus reikšmingus karinius išteklius, kad paspaustų kairiųjų pažiūrų prezidentą Nicolas Maduro, kaltindamas jį vadovavimu narkotikų karteliui.
Remiantis naujienų agentūros AFP skaičiavimais, JAV pajėgos iki šiol susprogdino daugiau nei 20 nedidelių laivų ir nukovė mažiausiai 83 žmones. Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kurie pagrįstų Pentagono teiginius, kad šie laivai Karibų jūroje ir prie Ramiojo vandenyno pakrantės gabeno narkotikus ir kėlė grėsmę JAV.
