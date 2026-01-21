Trumpas apie ginčą dėl Grenlandijos: kažką sugalvosime

„Manau, kad kažką sugalvosime, kuo NATO bus labai patenkinta ir kuo mes būsime labai patenkinti“, – sakė D. Trumpas, kalbėdamas likus kelioms valandoms iki išvykimo į Pasaulio ekonomikos forumą Šveicarijoje.
D. Trumpas tuo pačiu pakartojo savo nuomonę, kad Jungtinėms Valstijoms reikia Grenlandijos saugumo tikslais. Paklaustas, kiek toli jis būtų pasirengęs eiti, kad šios salos kontrolė patektų į JAV rankas, jis atsakė: „Sužinosite.“
D. Trumpas taip pat nurodė, kad JAV suplanavo keletą susitikimų dėl Grenlandijos minėtame renginyje Šveicarijos kalnų kurorte Davose. Jis anksčiau teigė, kad JAV ir Europos derybos vyks forumo paraštėse, tačiau konkrečiai neįvardijo, kas jose dalyvaus.
Respublikonų partijai atstovaujantis prezidentas praktiškai nepaliko abejonių, kad jis nori, jog Danijai priklausančią Grenlandiją kontroliuotų JAV. Europos NATO šalims pareiškus solidarumą su Danija ir Grenlandija, D. Trumpas paskelbė, kad nuo vasario 1 d. įves baudžiamuosius muitus, jog paspaustų Arkties salos pardavimo Jungtinėms Valstijoms priešininkus.
Paklaustas apie grenlandų nepritarimą prisijungimui prie JAV, D. Trumpas pažymėjo: „Esu tikras, kad kai su jais pasikalbėsiu, jie bus sužavėti.“
