JAV perkels iš Sirijos į Iraką iki 7000 sulaikytų spėjamų „Islamo valstybės“ narių

Operacijos, prasidėjusios 150 įtariamų kovotojų perkėlimu, tikslas – užtikrinti, kad žmonės „liktų saugiose sulaikymo įstaigose“, socialiniame tinkle X paskelbė JAV Centrinė vadovybė (CENTCOM).
„Glaudžiai koordinuojame veiksmus su regiono partneriais, įskaitant Irako vyriausybę“, – įraše cituojamas CENTCOM vadas admirolas Bradas Cooperis.
„Tvarkingas ir saugus sulaikytų ISIS narių perkėlimas yra labai svarbus siekiant užkirsti kelią pabėgimui, kuris sukeltų tiesioginę grėsmę Jungtinėms Valstijoms ir regiono saugumui“, – pridūrė B. Cooperis, pavartojęs alternatyvų IS akronimą.
Sekmadienį buvo pasiektas susitarimas, apimantis paliaubas ir etninių kurdų administracijos integraciją į valstybę. Sirijos prezidentas Ahmedas Al Sharaa ir Sirijos demokratinių pajėgų (SDF) vadas Mazloumas Abdi susitarė, kad vyriausybė perims atsakomybę už kalinius, kaltinamus priklausymu IS.
Tūkstančiai sulaikytųjų laikomi septyniuose kalėjimuose Sirijos šiaurės rytuose, dešimtys tūkstančių žmonių, kurie, manoma, yra jų šeimos nariai, gyvena dviejose stovyklose.
Jungtinės Valstijos, vadovaujančios tarptautinei koalicijai, rėmusiai kurdus kovoje su IS, šią savaitę pareiškė, kad sutriuškinus šią ginkluotą grupuotę jų sąjungos su SDF tikslas iš esmės nebėra aktualus.
Dabar Vašingtonas remia naująją Sirijos islamistų politinę valdžią, į kurią įeinantys kadaise su ginkluota grupuote „Al Qaeda“ susiję vadai siekia išplėsti savo kontrolę visoje šalyje po daugelį metų trukusio pilietinio karo.
Naujausi komentarai