Marine Le Pen Prancūzijos teisme teigia nesijaučianti padariusi menkiausią nusikaltimą

„Nesijaučiu padariusi nė menkiausią nusikaltimą, kai 2004, 2009 ir 2014 metais samdėme savo padėjėjus“, – sakė ji, prasidėjus jos apeliaciniam teismui byloje dėl tariamai fiktyvių darbuotojų EP schemos.
„Jei iš tiesų buvo padaryta kokių nors pažeidimų, Europos Parlamentas neatliko įspėjamojo vaidmens, kurį turėjo atlikti“, – pridūrė ji.
Europos institucija „žinojo apie bendrus šių sutarčių elementus. Mes nieko neslėpėme“, pridūrė ji.
Praėjusiais metais žemesnės instancijos teismas pripažino ją kartu su 24 buvusiais EP nariais, padėjėjais ir buhalteriais bei kraštutinių dešiniųjų partija, kaip juridiniu asmeniu, kalta dėl to, kad 2004–2016 metais, naudodama EP lėšas, valdė sistemą, pagal kurią Prancūzijoje įdarbino „Nacionalinis sambūris“ (RN) darbuotojus.
Paryžiaus teismas jai skyrė 100 tūkst. eurų baudą bei ketverių metų laisvės atėmimo bausmę. Tačiau ji nesės į kalėjimą: pusės bausmės vykdymas bus atidėtas, o kitus dvejus metus ji bausmę atliks su sekimo prietaisu.
Prancūzijos teismas taip pat uždraudė 57-erių M. Le Pen penkerius metus kandidatuoti.
Ji siekia, kad šis sprendimas būtų panaikintas.
