McGregoras siekia tapti Airijos prezidentu

„Matėme, kaip Airijos vaikų benamystė pasiekė precedento neturintį lygį, tai rodo, kad ši vyriausybė atsisako laikytis ir gerbti mūsų deklaraciją, kurioje teigiama, kad visi Airijos vaikai turi būti branginami. Vietoj to, mūsų vaikai buvo apleisti“, – vaizdo įrašė sakė C. McGregoras.
„Šį ateities kartų žlugimą lydėjo intensyvus masinės migracijos antplūdis į jau ir taip sugriautą sistemą. Mūsų turizmas smarkiai sumažėjo, o pavojus mūsų gatvėse išaugo“, – tęsė jis.
„Airijos piliečiai, atėjo laikas tikriems pokyčiams! Kaip prezidentas, nepasirašysiu jokio įstatymo projekto, kol jis nebus pateiktas žmonėms! Jei norite pamatyti mano vardą prezidento balsavimo biuletenyje, raginu jus šiandien susisiekti su savo vietos parlamento nariais ir paprašyti jų mane nominuoti“, – teigė sportininkas.
Norint užsitikrinti kandidatūrą, C. McGregorui reikėtų keturių vietos valdžios institucijų arba 20 Irachto (Airijos parlamento) narių palaikymo, rašo „The Irish Times“.
Nors C. McGregoras dar ketvirtadienį prašė paramos, rugpjūčio 27 d. jis socialiniuose tinkluose tvirtino, kad jau „tai užsitikrino“, turėdamas omenyje reikalavimus, keliamus norint būti įtrauktam į balsavimo biuletenį.
C. McGregoras apie savo planus kandidatuoti į Airijos prezidentus paskelbė dar kovo mėnesį, praėjus kelioms dienoms po to, kai per Šv. Patriko dieną Baltuosiuose rūmuose susitiko su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu.
Airijos prezidento rinkimai vyks spalio 24 d., o anot BBC, C. McGregoras turi gauti reikiamą paramą, kad būtų įtrauktas į balsavimo biuletenį, iki rugsėjo 24 d.
Primename, kad praėjusiais metais airė apkaltino buvusį mišrių kovos menų kovotoją išžaginus ją Dublino viešbutyje.
Dublino Aukščiausiojo teismo prisiekusiųjų komisija nustatė, kad C. McGregoras išprievartavo Nikitą Hand ir nurodė jam sumokėti daugiau nei 248 tūkst. eurų žalą.
