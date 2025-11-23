Meloni: plane, kurį skaitome, yra daug priimtinų punktų

„Nemanau, kad klausimas yra dėl to, ar dirbti prie visiško kontrpasiūlymo. Plane, kurį skaitome, yra daug priimtinų punktų“, – sakė G. Meloni spaudos konferencijoje Johanesburge vykstančiame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime.
„Prasmingiau dirbti su esamu pasiūlymu ir sutelkti dėmesį į tikrai esminius klausimus“, – teigė ji.
Sutelkti dėmesį į tikrai esminius klausimus.
Aukščiausi JAV ir Ukrainos pareigūnai susitiko Ženevoje derybų dėl prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) prieštaringai vertinamo 28 punktų plano dėl karo pabaigos.
D. Trumpas suteikė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 dienos patvirtinti planą.
Kyjivas ir daugelis jo sąjungininkių Europoje nori, kad būtų pakeista dabartinė plano versija, kurioje įtraukiama daugelis griežtų Rusijos reikalavimų, įskaitant reikalavimą, kad Ukraina atiduotų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir pasižadėtų niekada nestoti į NATO.
Anksčiau sekmadienį su D. Trumpu kalbėjusi G. Meloni sakė, kad derybos yra „labai subtiliame etape“ ir yra „brandos išbandymas“ Europai, kuri „negali paprasčiausiai pasakyti „taip, viskas gerai“ arba „ne, viskas blogai“.
„Amerikos plane yra tam tikrų punktų, kuriuos tikrai reikia aptarti: teritorijų klausimas, finansavimo atstatymui klausimas, Ukrainos kariuomenės klausimas. Taip pat yra daug punktų, kuriuos laikau itin teigiamais, ypač dėl saugumo garantijų“, – sakė ji.
JAV planas buvo parengtas be Ukrainos sąjungininkių Europoje indėlio, tačiau G. Meloni teigė, kad jam įgyvendinti reikia Europos.
„Kad šis planas būtų įgyvendintas, jo daliai reikia Europos, o tai susiję su saugumo garantijomis, atstatymu ir Ukrainos įstojimu į Europos Sąjungą“, – sakė ji.
G. Meloni teigė, kad per jų pokalbį telefonu paragino D. Trumpą „suprasti, ar galime pasiekti, kad būtų bent pasiekta bent laikinos paliaubos dėl strateginės infrastruktūros“, kurią Rusija bombarduoja Ukrainoje.
„Rusai taip pat turi duoti kokį nors konkretų ženklą, kad jie iš tikrųjų nori pasiekti taiką“, – sakė ji.