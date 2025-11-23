„Šiuo metu yra supratimas, kad į amerikiečių pasiūlymus gali būti įtraukta nemažai Ukrainos požiūriu pagrįstų ir Ukrainos nacionaliniams interesams svarbių elementų“, – sakė jis socialiniuose tinkluose.
Zelenskis: į JAV planą gali būti įtraukti elementai, pagrįsti Ukrainos perspektyva
2025-11-23 17:22
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad į prieštaringai vertinamą JAV planą dėl karo pabaigos gali būti įtrauktos Ukrainos perspektyvos, sekmadienį Ženevoje vykstant delegacijų deryboms.
Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.