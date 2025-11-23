 Zelenskis: į JAV planą gali būti įtraukti elementai, pagrįsti Ukrainos perspektyva

2025-11-23 17:22
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad į prieštaringai vertinamą JAV planą dėl karo pabaigos gali būti įtrauktos Ukrainos perspektyvos, sekmadienį Ženevoje vykstant delegacijų deryboms.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AFP nuotr.

