 Merzas: su Trumpu aptartos galimos tolesnės sankcijos Rusijai

Merzas: su Trumpu aptartos galimos tolesnės sankcijos Rusijai

2026-06-16 23:03
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas išreiškė optimizmą, kad europiečiai ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas ateityje labiau nei iki šiol bendradarbiaus siekiant taikos Ukrainoje.

Friedrichas Merzas
Friedrichas Merzas / EPA-ELTOS nuotr.

„Tai, kas mums visiems suteikia pagrindą vilčiai, yra prezidento D. Trumpo formuluotė: Rusija privalo užbaigti šį karą. Ir aš manau, kad tai yra aiški žinia“, – sakė jis žurnalistams G7 viršūnių susitikimo Eviane kuluaruose ir kalbėjo apie „vilties dieną“.

Anot F. Merzo, su D. Trumpu buvo labai išsamiai aptarti tolesni žingsniai ir galimos tolesnės sankcijos Rusijai. Tai esą jam suteikia „tam tikro optimizmo, kad mes, europiečiai ir amerikiečiai, dabar kartu darysime viską, kas įmanoma, kad užbaigtume šį karą“.

Buvo sutarimas ir dėl to, jog reikia toliau didinti paramą Kyjivui ir tuo pat metu didinti spaudimą Maskvai, kad Rusija būtų priversta sėsti prie derybų stalo, pažymėjo F. Merzas.

Paklaustas, ar D. Trumpas davė pažadą, kad pritars naujoms sankcijoms ir kad europiečiai ateityje tikrai sėdės prie derybų stalo, kancleris teigė, kad tai bent jau nebuvo kvestionuojama.

Gana aišku, kad Rusija šio karo negali laimėti karinėmis priemonėms, akcentavo F. Merzas. Be to, Rusijos ekonomika dūsta nuo karo ir sankcijų naštos.

„Tai galbūt pirmą kartą gali atverti galimybę taikai“, – sakė kancleris. Anot jo, susidaro įspūdis, kad D. Trumpas „pamažu taip pat pradeda pritarti šiam vertinimui ir dabar kartu su mumis ieško būdo, kaip užbaigti šį karą“.

 
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Donaldas Trumpas
sankcijos Rusijai
Friedrichas Merzas

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