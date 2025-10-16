Merzas: Vokietija rengia kovos su Rusijos hibridinėmis grėsmėmis planą

Naujai suformuota Nacionalinio saugumo taryba artimiausiomis dienomis surengs steigiamąjį posėdį, kuriame bus rengiamas šis planas, sakė F. Merzas parlamentui.
Kalbėdamas apie paslaptingus dronų skrydžius, sukėlusius chaosą Europos oro uostuose, F. Merzas apkaltino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, kad Europa patiria hibridines atakas.
„Mes ginsimės nuo jų dabar ir ateityje“, – sakė F. Merzas.
„Todėl Nacionalinio saugumo taryba, kurią naujai įsteigėme, rengia išsamų veiksmų planą, skirtą apsisaugoti nuo hibridinių grėsmių“, – pridūrė jis.
Taip pat kaltindamas Rusiją sabotažu, kibernetinėmis atakomis ir šnipinėjimu, F. Merzas sulaukė plojimų, kai parlamento nariams pasakė, kad tai ypač susiję su kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).
„Būtent Rusija hibridinio karo metodais vis negailestingiau bando destabilizuoti mus Vokietijoje ir Europoje“, – sakė F. Merzas.
„Tikslinga dezinformacija, šnipinėjimu – taip pat ir iš jūsų gretų“, – sakė jis apie Maskvai palankios AfD įstatymų leidėjus.
Nė vienas AfD politikas nebuvo nuteistas už šnipinėjimą Rusijai, tačiau kai kurie buvo kaltinami nederamais ryšiais su šia šalimi.
Praėjusiais metais Drezdeno prokurorai pradėjo tyrimą dėl AfD deputato Maximiliano Kraho, gavę pranešimų, kad jis, būdamas Europos Parlamento nariu, ėmė pinigų iš Rusijos ir Kinijos.
M. Krahas neigia šiuos kaltinimus.
