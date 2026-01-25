Mianmare – paskutinis balsavimo etapas, užtikrinsiantis chuntos sąjungininkės pergalę

Ši Pietryčių Azijos valstybė turi ilgą karinio valdymo istoriją, tačiau generolai dešimtmetį buvo atsitraukę nuo valdžios, vyko civilinės reformos.
Tai baigėsi 2021 metų kariniu perversmu, kai buvo sulaikyta demokratinė lyderė Aung San Suu Kyi (Aung San Su Či), kilo pilietinis karas ir šalis paniro į humanitarinę krizę.
Trečiasis ir paskutinis rinkimų etapas prasidėjo dešimtyse apygardų visoje šalyje sekmadienį 6 val. (1 val. 30 min. Lietuvos) laiku, likus vos savaitei iki penktųjų perversmo metinių.
Kariuomenė žada, kad rinkimai grąžins valdžią žmonėms, tačiau pašalinus Aung San Suu Kyi ir išformavus jos labai populiarią partiją, demokratijos šalininkai teigia, kad balsavimas yra užpildytas kariškių sąjungininkais.
Chuntos vadovas Min Aung Hlaingas, kuris neatmetė galimybės tapti prezidentu po rinkimų, lankėsi balsavimo apylinkėse Mandalėjuje, vilkėdamas civiliais drabužiais.
„Tai yra žmonių pasirinktas kelias, – sakė jis žurnalistams. – Aš taip pat esu dalis žmonių ir tai palaikau.“
„Mianmaro žmonės gali palaikyti ką tik nori," – sakė jis.
Balsavimas nevyksta sukilėlių kontroliuojamose šalies dalyse, o chuntos kontroliuojamose teritorijose teisių stebėtojai teigia, kad pasiruošimą galima apibūdinti kaip kupiną prievartos ir nuomonių slopinimo.
Sąjungos solidarumo ir plėtros partija (USDP), sudaryta iš atsargos pareigūnų ir analitikų apibūdinama kaip kariuomenės marionetė, per pirmuosius du rinkimų etapus laimėjo daugiau nei 85 proc. renkamų žemųjų rūmų vietų ir du trečdalius vietų aukštuosiuose rūmuose.
„Chunta surengė rinkimus specialiai tam, kad užtikrintų triuškinančią pergalę savo politiniam tarpininkui," – penktadienį pareiškė Jungtinių Tautų (JT) teisių ekspertas Tomas Andrewsas (Tomas Endriusas).
„Valstybės, kurios patvirtins šių rinkimų rezultatus, bus bendrininkės chuntos bandymuose įteisinti karinį valdymą suklastotu balsavimu“, – sakė jis.
Oficialių rezultatų tikimasi po kelių dienų, tačiau USDP gali paskelbti pergalę praėjus kelioms valandoms po balsavimo pabaigos.
Kariuomenės parengta konstitucija taip pat suteikia ginkluotosioms pajėgoms ketvirtadalį vietų abiejuose parlamento rūmuose, kurie visi rinks prezidentą.
Naujausi komentarai