Muskas prakalbo apie „Ryanair“ pirkimą

E. Muskas, "Tesla" įkūrėjas ir „Starlink“ – jo kosmoso kompanijos „SpaceX“ sukurtos palydovinio interneto sistemos – vadovas, jau kelias dienas užsimena, kad galėtų nupirkti „Ryanair“, bei ragino atleisti M. O'Leary, pavadindamas jį „tikru idiotu“.
Ginčas tarp jųdviejų, pasižyminčių provokuojančiais pasisakymai, prasidėjo po M. O'Leary interviu Airijos radijo stočiai „Newstalk“.
Airis atmetė galimybę „Ryanair“ lėktuvuose diegti „Starlink“, paaiškindamas, jog tai per metus kainuotų iki 250 mln. JAV dolerių dėl išaugusių lėktuvų degalų sąnaudų, padidėjus oro pasipriešinimui dėl papildomų antenų.
Be to, anot M. O'Leary, „Ryanair“ keleiviai nenorėtų papildomai mokėti už „Starlink“ paslaugą.
„Elono Musko žinios apie skrydžius ir oro pasipriešinimą yra lygios nuliui... Atvirai sakant, aš nekreipčiau jokio dėmesio į nieką, ką Elonas Muskas deda į savo šiukšlyną, vadinamą X“, – sakė jis.
„Jis idiotas. Labai turtingas, bet vis tiek idiotas“, – pridūrė M. O'Leary.
Be kita ko, Europos Sąjungos reglamentai reikalauja, kad ES įsikūrusios aviakompanijos didžiąją dalį valdytų ES arba kitų Europos šalių piliečiai.
„Ryanair“ rinkos kapitalizacija siekia beveik 30 mlrd. eurų.
2022-aisiais E. Muskas paklojo 44 mlrd. JAV dolerių už „Twitter“, kurį pervadino į X.
