Su „Ryanair“ vadovu susipykęs Muskas užsiminė galbūt įsigysiąs šias oro linijas

Antradienį bendrovės „Tesla“ įkūrėjas savo socialinių tinklų platformoje „X“ pradėjo apklausą, kurioje savo sekėjų klausė, ar jam reikėtų įsigyti „Ryanair“ ir „vėl paversti Ryaną teisėtu jos valdovu“.
Pirmą kartą jis apie tai užsiminė prieš keletą dienų, kilus nesutarimams su šiomis Airijos oro linijomis dėl belaidžio interneto ryšio naudojimo skrydžių metu.
Oro linijų „Ryanair“ generalinis direktorius Michaelas O‘Leary‘is, interviu Airijos radijo stočiai „Newstalk“ metu paklaustas apie galimybę lėktuvuose įdiegti E. Musko palydovinio interneto sistemą „Starlink“, sakė, kad „visiškai nekreips dėmesio“ į E. Muską, pavadindamas jį kvailiu.
Sistemą „Starlink“ kuria E. Musko aeronautikos kompanija „SpaceX“.
M. O‘Leary‘is teigė, kad tai būtų per brangu, nes dėl antenos nukentėtų orlaivio aerodinaminės savybės, o „keleiviai už interneto naudojimą nieko nemokėtų“.
Po to E. Muskas atsikirto ir į įrašus oro linijų „Ryanair“ platformos „X“ paskyroje, kuriuose jis buvo pašiepiamas dėl šio ginčo.
Nors jo paties įrašai dažniausiai laikomi provokuojančiais, o ne rimtais pasiūlymais, E. Muskas ir platformą „X“, anksčiau vadintą „Twitter“, perėmė po to, kai, įsigijęs jos akcijų paketą, netikėtai pasiūlė ją nusipirkti.
„Ryanair“ yra įtraukta į Dublino indeksą „Euronext“, o jos akcijų rinkos kapitalizacija siekia apie 30,4 mlrd. eurų.
Pigių skrydžių bendrovė tikisi per šiuos finansinius metus pervežti 207 milijonus keleivių.
„Ryanair“ į prašymą pakomentuoti šią informaciją kol kas neatsakė.
Naujausi komentarai