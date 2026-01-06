Naftos kainos atsigauna, akcijų rinkos tęsia rekordinį kilimą

Naftos kainos susvyravo po netikėto JAV reido Karakase šeštadienį, kai Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro ir jo žmona buvo išvežti į Niujorką teismui.
Nors Venesueloje yra maždaug penktadalis pasaulio naftos atsargų, stebėtojai atkreipia dėmesį, kad spartų gavybos didinimą stabdys kelios problemos, įskaitant prastą infrastruktūrą, žemas kainas ir politinį netikrumą.
„Šaliai, kuri po ilgų metų nepakankamų investicijų išgauna mažiau nei vieną procentą pasaulio naftos, bet kokie dideli artimiausio laikotarpio sutrikimai atrodo labiau grėsmingi nei realūs“, – pažymėjo „Hargreaves Lansdown“ vyresnysis analitikas Matt Britzman.
Nepaisydamos geopolitinių problemų, kai kurios didžiosios akcijų rinkos naujus metus pradėjo pasiekdamos naujus visų laikų rekordus, pagerindamos 2025-ųjų.
Prekiautojai laukia penktadienį paskelbtinų svarbių JAV darbo rinkos duomenų, kad gautų naujų užuominų apie palūkanų normų perspektyvas.
Tikimasi, kad Federalinis rezervų bankas (JAV centrinis bankas) šiais metais toliau mažins skolinimosi išlaidas, tačiau kol kas neaišku, kiek kartų.
