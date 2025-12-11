 Vakarų laivais negabens rusiškos naftos?

Rusija vis dar gali parduoti didelę dalį savo naftos, daugiausia naudodama Vakarų šalių laivus. Didysis septynetas – G7 – ir Europos Sąjunga taiko Rusijos naftos kainų ribą. Tačiau šiuo metu svarstoma galimybė visiškai uždrausti Rusijai naudotis Vakarų jūrų transporto paslaugomis, siekiant sumažinti jos pajamas iš naftos.

Šiuo metu G7 šalys ir Europos Sąjunga (ES) taiko Rusijos naftos kainų ribą. Tai reiškia, kad kitos šalys vis dar gali pirkti Rusijos naftą, bet tik už nustatytą maksimalią kainą.

Rusija vis dar gali parduoti didelę dalį savo naftos, daugiausia naudodama Vakarų tanklaivius iš Graikijos, Kipro ir Maltos.

Naujasis planas yra dar drąsesnis: vietoj to, kad tik ribotų kainą, jie nori uždrausti Vakarų laivams ir paslaugų teikėjams gabenti Rusijos naftą.

Tai labai apsunkintų Rusijos naftos eksportą, nes ji turėtų pasikliauti savo „šešėline laivyba“.

Ši priemonė galėtų būti įtraukta į kitą ES sankcijų paketą, kuris turėtų būti priimtas 2026 m. pradžioje, idealiu atveju suderintas su platesniu G7 susitarimu.

Didžiosios Britanijos ir JAV pareigūnai šią idėją propaguoja techniniuose susitikimuose, nors galutinis JAV sprendimas gali priklausyti nuo spaudimo strategijų, susijusių su vykstančiomis Ukrainos ir Rusijos taikos derybomis.

ES veiksmingai ir visam laikui siekia nutraukti Rusijos dujų importą ir pereiti prie Rusijos naftos laipsniško atsisakymo pagal laikiną politinį susitarimą, kurį Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė gruodžio 3 d.

